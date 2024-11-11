Три десятка боевых кораблей НАТО в Балтийском море отрепетируют «международную операцию»

Масштабные учения НАТО и союзников соберут тысячи военных и десятки кораблей почти всех стран Балтийского региона. Военно-морские силы Финляндии анонсировали репетицию «международной операции» в Балтийском море.

Как говорится в заявлении от 11 ноября, осенние военные учения Freezing Winds 24 пройдут в Южной Финляндии и в северной части Балтийского моря с 18 по 29 ноября 2024 года. В них примут участие около 30 боевых кораблей, вспомогательные и поддерживающие суда, а также транспортные катера, береговые и наземные войска. Общая численность участников составит около четырех тысяч человек. В учениях задействованы обе постоянные военно-морские группы НАТО — SNMG1 и SNMCMG1, а также США, Франция и почти все страны Балтийского региона: Германия, Дания, Швеция, Эстония, Латвия и Литва, включая подразделения американской морской пехоты и водолазов ВМС США.

В учениях будут задействованы около 10 воздушных судов, включая истребители, вертолеты и патрульные самолеты США и Франции для морского наблюдения. Цель собравшейся группировки — «отработать проведение международной морской операции в условиях побережья Финляндии и Балтийского моря», включая защиту морских перевозок и подводной инфраструктуры.