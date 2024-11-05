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Происшествия Американские бомбардировщики и разведчик появились у границы с Россией

Американские бомбардировщики и разведчик появились у границы с Россией

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17 комментариев

Американский стратегический бомбардировщик и разведчик появились в воздушном пространстве Финляндии, недалеко от границы с Россией. Об учениях объявил в соцсетях министр обороны Антти Хяккянен.

Как рассказал министр 5 ноября, появление американской авиации в небе Суоми — «это обычное сотрудничество, проводимое на территории страны-члена НАТО, и демонстрация основ коллективной обороны, сдерживания и защиты».

Силы обороны Финляндии на своем сайте уточнили: в Финляндию из Норвегии прибыл стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, а финские истребители сопроводили его. Кроме того, по данным сайта Flightradar24, разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с позывным JAKE17 вылетел с английской базы Мильденхолл и пересек границу Финляндии в районе Утсйоки, он пролетел у границы с Россией.

Это уже вторые подобные учения. В июле в воздушном пространстве Финляндии пролетели два бомбардировщика B-52 и три самолета дозаправки. С этими самолетами также летел финский истребитель Hornet.

Как писала «Фонтанка», накануне в Финляндии стартовали крупные артиллерийские учения НАТО.

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Комментарии
17
aprahka
59 минут
Как там насчёт ракет на Кубе?
Антишерсть
38 минут
Может нам несколько Ту-160 в сопровождении сушек 57 отправить с дружеским визитом в Венесуэлу и на Кубу, да там и оставить пока.
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