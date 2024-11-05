Американские бомбардировщики и разведчик появились у границы с Россией

Американский стратегический бомбардировщик и разведчик появились в воздушном пространстве Финляндии, недалеко от границы с Россией. Об учениях объявил в соцсетях министр обороны Антти Хяккянен.

Как рассказал министр 5 ноября, появление американской авиации в небе Суоми — «это обычное сотрудничество, проводимое на территории страны-члена НАТО, и демонстрация основ коллективной обороны, сдерживания и защиты».

Силы обороны Финляндии на своем сайте уточнили: в Финляндию из Норвегии прибыл стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, а финские истребители сопроводили его. Кроме того, по данным сайта Flightradar24, разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США с позывным JAKE17 вылетел с английской базы Мильденхолл и пересек границу Финляндии в районе Утсйоки, он пролетел у границы с Россией.