Центр ИИ: в интернете заканчивается текст для обучения больших языковых моделей

В интернете заканчивается текст для обучения российских больших языковых моделей, и разработчики ищут новые подходы для поиска данных, созданных людьми, а не нейросетями. Об этом пишет 26 ноября РБК со ссылкой на Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI).

По этой причине, а также из-за нехватки квалифицированных специалистов и санкций рынок LLM-продуктов для бизнеса (Large Language Model, «большая языковая модель») в ближайшие годы, как ожидается, будет расти более низкими темпами (25 % в год), чем мировой (30–35 %). По итогам нынешнего года объем российского бизнеса составит, по прогнозу MTS AI, 35 млрд руб., а мирового — 6,4 млрд долл. (665,5 млрд руб. по текущему курсу).