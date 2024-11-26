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Бизнес Центр ИИ: в интернете заканчивается текст для обучения больших языковых моделей

Центр ИИ: в интернете заканчивается текст для обучения больших языковых моделей

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4 комментария

В интернете заканчивается текст для обучения российских больших языковых моделей, и разработчики ищут новые подходы для поиска данных, созданных людьми, а не нейросетями. Об этом пишет 26 ноября РБК со ссылкой на Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI).

По этой причине, а также из-за нехватки квалифицированных специалистов и санкций рынок LLM-продуктов для бизнеса (Large Language Model, «большая языковая модель») в ближайшие годы, как ожидается, будет расти более низкими темпами (25 % в год), чем мировой (30–35 %). По итогам нынешнего года объем российского бизнеса составит, по прогнозу MTS AI, 35 млрд руб., а мирового — 6,4 млрд долл. (665,5 млрд руб. по текущему курсу).

Для решений на основе LLM используются нейронные сети. Модели анализируют паттерны и контекст в больших объемах текстовых данных. Так они учатся предсказывать следующее слово или фразу на основе предыдущих. Они применяются для генерации контента, автоматического перевода, анализа текста, создания чат-ботов в сферах бизнеса, образования и технологий.

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Комментарии
4
Cashmare
41 минута
дык разрешите маты, обучение пойдет гораздо интенсивнее )
Гость
45 минут
Бгг. Нейронные сети придумали чтобы создавать контент в сети. Вот они и создают. Следующим поколениям нейронных сетей придется учится по текстам предыдущих. Это фиаско.
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