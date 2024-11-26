Гуманитарии в пролете: только выдающийся математик ответит на 11 вопросов из 11

Как будто мало нам было разномастных диктантов! На днях в России учредили еще один — математический. Приурочен он, понятное дело, ко Дню математика и пройдет 1 декабря по всей стране.
В Москве его можно будет написать очно, в остальных регионах предусмотрен пока только дистанционный формат. Принять участие в мероприятии и проверить свои математические знания смогут все желающие. Впрочем, можно не дожидаться зимы и уже сейчас проверить, чего вы стоите в мире математики.
Какое значение имеет синус угла 60 градусов?
1/2
√3
√3/2
1/√3
Батончик стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за два батончика, покупатель получает три (один в подарок). Какое наибольшее количество батончиков можно приобрести, потратив не более 200 рублей в воскресенье?
7
5
8
6
В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший?
20
40
30
15
Решите уравнение 3^(8 — x) = 27.
1
9
3
5
Как звучит теорема Пифагора?
Квадрат гипотенузы равен сумме катетов.
Гипотенуза равна сумме катетов.
Гипотенуза равна сумме квадратов катетов.
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 1,5 км. Чему равно расстояние между городами A и B (в км), если на карте оно составляет 16 см?
10 км
24 км
11 км
25 км
Сколько процентов составляет 15 от 60?
25%
20%
35%
30%
Решите пример: 19^2 — 54 =?
361
415
307
-35
Стороны треугольника равны 8 см, 15 см, 17 см. Какой данный треугольник?
Развернутый
Тупоугольный
Остроугольный
Прямоугольный
Выберите верную пропорцию:
14:4 = 28:8
13:7 = 7:13
26:2 = 45:12
88:100 = 37:16
Чему равна математическая постоянная, названная числом пи?
Отношению длины окружности к ее радиусу.
Отношению длины окружности к ее диаметру.
Отношению диаметра к длине окружности.
Отношению радиуса к длине окружности.