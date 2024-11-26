Умерла 100-летняя Бранденбургская Мадонна

Ночью 26 ноября ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — ветеран Великой Отечественной войны, знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Ей было 100 лет. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Источник: телеграм-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина







Мария Лиманская в 18 лет ушла на фронт, шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. 2 мая 1945 Мария стояла у Бранденбургских ворот, недалеко от Рейхстага, и в эти дни фотограф Евгений Халдей запечатлел её на одной из фотографий, которая и получила в народе названия «Бранденбургская Мадонна» и «Регулировщица Победы». Во время Потсдамской конференции она также регулировала движение, в частности пропускала кортеж британского премьер-министра Черчилля и поговорила с министром через переводчика. После войны Лиманская работала сначала медсестрой, потом школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонарёвка Саратовской области.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной», — написал Бусаргин.

В этом году он поздравлял ее с вековым юбилеем.