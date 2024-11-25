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Общество Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

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3 комментария

В понедельник президент США Джо Байден даровал помилование двум индейкам по кличке Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения. Об этом 25 ноября сообщает CNN.

Персик и Цветок (весом 18,6 кг и 18,1 кг, соответственно) вылупились в Миннесоте и отправились на поезде в Вашингтон после того как провели всю свою жизнь, готовясь к помилованию, приспосабливаясь к громким звукам, большой толпе и яркому свету. Теперь обеим предстоит отправиться в учебный центр «Фармамерика» в Миннесоте, где они станут послами птицеводства для студентов-аграриев.

Преподнесение индейки президенту США — ежегодная церемония, проходящая на лужайке Белого дома накануне Дня благодарения. В ходе неё главе государства преподносится в дар домашняя индейка. Помимо основной индейки, называемой «национальной», в церемонии также участвует дублёр — «вице-индейка». Президент зачитывает указ о помиловании индюшки, и она может спокойно доживать свой срок, больше не рискуя быть съеденной.

Для Байдена это стало четвертым и последним помилованием.

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День благодарения Помилование индеек Джо Байден
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Комментарии
3
Antuan Rokanten
5 минут
Как же здорово что байден помиловал индеек. Теперь они будут жить.
Гость
17 минут
А вот помилуют ли индейки Байдена?
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