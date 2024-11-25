На Кораблестроителей Hyundai насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Автомобиль Hyundai насмерть сбил пешехода в Василеостровском районе Петербурга. ДТП случилось вечером 25 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Источник: официальный телеграм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области







43-летний водитель «корейца» двигался по улице Кораблестроителей. В этот момент на пешеходный переход у дома № 37 вышла пожилая женщина. Она решила перебежать дорогу на красный и была сбита автомобилем.

«От удара женщина погибла на месте. Личность погибшей устанавливается», — сообщает пресс-служба петербургской полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП.