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Происшествия На Кораблестроителей Hyundai насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

На Кораблестроителей Hyundai насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

3 064
14 комментариев

Автомобиль Hyundai насмерть сбил пешехода в Василеостровском районе Петербурга. ДТП случилось вечером 25 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

43-летний водитель «корейца» двигался по улице Кораблестроителей. В этот момент на пешеходный переход у дома № 37 вышла пожилая женщина. Она решила перебежать дорогу на красный и была сбита автомобилем.

«От удара женщина погибла на месте. Личность погибшей устанавливается», — сообщает пресс-служба петербургской полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП.

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Кораблестроителей Василеостровский район ДТП
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Комментарии
14
282694747
1 час
Куда спешила старая тетка?Причем здесь водила?
Олександр Петренко
55 минут
Во многих европейских странах сушествует ограничение пересечения пешеходных переходов до 30 км/час.. Иногда и у них стоит чему-нибудь поучиться, если хотим сохранить жизни граждан, а не идти на поводу у наследников.
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