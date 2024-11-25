Пресс-секретарь Белого дома объяснила, куда пропала Камала Харрис после выборов

Действующий вице-президент США Камала Харрис, которая уже больше недели не появлялась на публике после поражения на выборах главы государства, не планирует на ближайшее время никаких мероприятий. Об этом 25 ноября сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Харрис сделала перерыв в работе, чтобы побыть с семьей, и сейчас восстанавливает силы на Гавайях.

Жан-Пьер отметила, что кандидатка от Демократической партии «заслужила отдых» после нескольких лет усердной работы, и воздержалась от комментирования слухов о том, что Харрис уехала ввиду недовольства в ее адрес среди собственных соратников.

Politico со ссылкой на источники в окружении Харрис отмечает, что та намерена вернуться к работе и продолжить политическую деятельность. В частных беседах она якобы заявила: «Я остаюсь в борьбе». На зимних каникулах Харрис планирует обсудить с близкими свои дальнейшие действия.

Выборы президента США прошли 5 ноября: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года.