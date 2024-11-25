Съезд с Благодатной на ЗСД закроют на ночь

Дорожные работы закроют один из съездов на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга с Благодатной улицей. Ограничения связаны со строительством Витебской развязки.

С 23:00 27 ноября до 6:00 28 ноября будет полностью закрыто движение по съезду с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении, сообщает 25 ноября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». В эту ночь там будут наносить постоянную разметку.

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Помимо этого, в районе развязки с Благодатной ограничат движение по правой крайней полосе основного хода ЗСД в северном направлении. Ограничение будет действовать c 6:00 26 ноября до 6:00 29 ноября. В этот период там будут устанавливать опору для технических средств организации движения.