Екатерининское собрание отреставрируют и оснастят по-современному

Источник: Игорь Бакустин / предоставлено «Петербург-концертом»







Здание Екатерининского собрания ждет масштабная реставрация с приспособлением для современного использования — следует из конкурсной документации на выполнение работ по проектированию приспособления для современного использования, опубликованной на «Госзакупках». Цена контракта — 106,8 миллиона рублей.

Как можно узнать из документов, в результате работ общая площадь здания увеличится с 5 143,7 м² до 6 300 м², Большой зал будет вмещать 500 мест (вместо нынешних 200). Планируется также полное оснащение здания: сцена с размерами не менее 14х16 м, с глубиной авансцены 1,5 м, гримерные, механизированный склад для мягких декораций, склад для светового оборудования, гримерные с душевыми и гардероб для маломобильных групп населения и VIP-посетителей, 4 репетиционных зала, студия звукозаписи, выставочные зоны и многое другое. Также исполнитель должен будет рассмотреть возможность (по согласованию с КГИОП) устройства атриума над внутренним двором с организацией зимнего сада.

«Сегодня здание Екатерининского собрания — объект культурного наследия федерального значения — находится в адресной инвестиционной программе, и мы с предвкушением ждем результатов конкурса, потому что начинается проектирование (какая-то часть была уже сделана раньше), и городу очень важно получить современную концертную площадку с сохранением исторического облика здания. После окончания работ сцена Екатерининского собрания по-прежнему будет использоваться государственным учреждением культуры „Петербург-концерт“ как концертно-театральная площадка и многофункциональный культурный центр», — рассказала «Фонтанке» генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.

С ее слов, увеличение числа зрительских мест в Большом зале — «возвращение к истокам»: исторически в нем было порядка 650 мест, но в результате перепланировок, произведенных в советское время, интерьеры зала существенно изменились. Ожидается, что исторический облик по возможности будет воссоздан и сохранен. Также, если позволят конструкции здания, планируется восстановить малую оркестровую яму. «Все, что нужно сегодня для посетителей, зрителей и, конечно же, комфортного пребывания артистов, будет сделано, согласно современным новым требованиям», — заверила она.

Упомянутый в документации атриум, по словам Екатерины Артюшкиной, — не только дополнительное пространство для зрителей, но и возможность организации посещения концертной площадки маломобильными группами граждан.

На время проведения работ, сроки которых пока не называются, здание на набережной канала Грибоедова будет закрываться, «Петербург-концерт» будет выступать на других городских площадках.