Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества»

Netflix 25 ноября выложил первый трейлер сериала «Сто лет одиночества» по знаменитому роману Габриэля Гарсии Маркеса.
«Добро пожаловать в Макондо, мифический город, который начинался с двадцати домов на берегу реки, где магический реализм ожил, а семья Буэндиа начала свою историю, — говорится в описании трейлера. — История о невзгодах невозможной любви, столкновениях с прошлым, которое следует, идет по пятам, и о наложенном проклятии».
Долгожданный колумбийский сериал, о работе над которым впервые сообщалось с осени 2022 года, должен выйти 11 декабря. Его снимают режиссеры Лаура Мора Ортега и Алекс Гарсия Лопес («Аколит», «Ведьмак»).
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