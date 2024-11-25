Вышел первый трейлер сериала «Сто лет одиночества»

«Добро пожаловать в Макондо, мифический город, который начинался с двадцати домов на берегу реки, где магический реализм ожил, а семья Буэндиа начала свою историю, — говорится в описании трейлера. — История о невзгодах невозможной любви, столкновениях с прошлым, которое следует, идет по пятам, и о наложенном проклятии».