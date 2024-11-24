«Ъ»: в Москве определились с кандидатом на пост нового посла России в США

64-летний Дарчиев окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Его карьера в системе МИДа началась в 1992 году, а к середине 1990-х он уже стал начальником отдела департамента Северной Америки МИДа.

В 2003 году он был повышен до заместителя директора соответствующего департамента после пяти лет в роли советника посольства России в США.

В 2005 году Дарчиев вновь оказался в Вашингтоне в статусе советника-посланника и пробыл там до 2010 года. В Северную Америку он вернулся в 2014 году, однако на этот раз в Оттаву, и заграничную командировку, которая длилась семь лет, провел в статусе чрезвычайного и полномочного посла РФ в Канаде.