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Политика «Ъ»: в Москве определились с кандидатом на пост нового посла России в США

«Ъ»: в Москве определились с кандидатом на пост нового посла России в США

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10 комментариев

В Москве определились с кандидатом на пост нового посла России в США. Об этом 24 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, которую предоставили три осведомленных источника, вместо ушедшего в отставку Анатолия Антонова главой российской дипмиссии в США станет директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Его назначение произойдет «в обозримой перспективе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что «кандидатура выбрана и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры».

64-летний Дарчиев окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Его карьера в системе МИДа началась в 1992 году, а к середине 1990-х он уже стал начальником отдела департамента Северной Америки МИДа.

В 2003 году он был повышен до заместителя директора соответствующего департамента после пяти лет в роли советника посольства России в США.

В 2005 году Дарчиев вновь оказался в Вашингтоне в статусе советника-посланника и пробыл там до 2010 года. В Северную Америку он вернулся в 2014 году, однако на этот раз в Оттаву, и заграничную командировку, которая длилась семь лет, провел в статусе чрезвычайного и полномочного посла РФ в Канаде.

В августе 2022 года Дарчиев заявил, что поставки дальнобойных систем вооружения в Украину «расширят географические задачи СВО», а в декабре 2022-го обвинил американский ВПК в том, что тот «извлекает сверхприбыли» в нынешней ситуации, пока политический класс «при всей ожесточенности внутривидовой борьбы» солидарен в том, что «война [должна идти] до последнего украинца».

Его предшественник Анатолий Антонов занимал пост посла России в США с 31 августа 2017 года.

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Комментарии
10
savushkindim
34 минуты
блин, я уже бало обрадовался, что Дмитрия Анатольевича назначили. Мне кажется он больше всех сейчас подходит🤣🤣🤣
Гость
2 часа
"Карьера началась в 1992 году, а к середине 1990-х он уже стал начальником отдела департамента Северной Америки МИДа" - за три !!! года такой рывок!. И все сам?
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