Анатолий Антонов вернулся в Москву. Он завершил работу в качестве посла России в США

Экс-посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Москву спецбортом, который приземлился в аэропорту Внуково-2, и завершил свою семилетнюю дипломатическую командировку. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В американской столице Антонов находился с 31 августа 2017 года. О завершении его работы в качестве посла РФ в США стало известно накануне.

Ранее Антонов с 2004 по 2011 год руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011 по 2016 год был заместителем министра обороны РФ, а в декабре 2016-го был назначен замглавы МИД РФ.

4 октября он заявил о получении российскими дипломатами и лично послом в США угроз физической расправы. По его словам, по мере приближения президентских выборов работать в США становится всё сложнее.

Имя нового посла России в Соединенных Штатах до сих пор не известно.