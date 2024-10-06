Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 762мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Винер рассказала о Кабаевой
Куда пойти на выходных
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Политика Анатолий Антонов вернулся в Москву. Он завершил работу в качестве посла России в США

Анатолий Антонов вернулся в Москву. Он завершил работу в качестве посла России в США

1 282
2 комментария

Экс-посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Москву спецбортом, который приземлился в аэропорту Внуково-2, и завершил свою семилетнюю дипломатическую командировку. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В американской столице Антонов находился с 31 августа 2017 года. О завершении его работы в качестве посла РФ в США стало известно накануне.

Ранее Антонов с 2004 по 2011 год руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011 по 2016 год был заместителем министра обороны РФ, а в декабре 2016-го был назначен замглавы МИД РФ.

4 октября он заявил о получении российскими дипломатами и лично послом в США угроз физической расправы. По его словам, по мере приближения президентских выборов работать в США становится всё сложнее.

Имя нового посла России в Соединенных Штатах до сих пор не известно.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Антишерсть
1 час
Вот и все, теперь как обычные люди в Пятерочку за местными продуктами, а не санкционные кола с пармезаном.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25