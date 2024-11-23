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Общество Finnair отменит почти 300 рейсов в декабре из-за забастовки пилотов

Finnair отменит почти 300 рейсов в декабре из-за забастовки пилотов

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12 комментариев

Финская авиакомпания Finnair отменит почти 300 рейсов из-за забастовки Профсоюза пилотов Финляндии. Об этом 23 ноября сообщает издание Yle.

Акция протеста запланирована на 9 и 13 декабря. В эти дни пилоты не будут выполнять полеты. Это затронет около 33 тыс. клиентов, подсчитали в компании.

Управляющий директор Finnair Яакко Шилдт выразил сожаление, что вместо переговоров профсоюз выбрал проведение забастовки.

Профсоюзы Финляндии назначили общую забастовку на начало декабря. Первые акции протеста пройдут 3 и 4 декабря и остановят работу десятков предприятий из разных отраслей, включая технологическую. Если работодателям не удастся договориться с представителями рабочих об улучшении условий труда, третьим днем забастовки станет 9 декабря. Трудящиеся требуют повышения зарплат на 10% в ближайшие два года.

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Комментарии
12
111111111111118
1 час
Хорошо, хорошо что мы пилоты, Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом мы испортим самолёты... Ну а девушек? А девушек потом!
Гость
1 час
Чёт финны не особо в восторге от вхождения в НАТО. Бонусов особо нет, походу. Кстати, а куда делась эта малолетка - Сана Марин, которая "повела за собой" страну в НАТО?))
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