Finnair отменит почти 300 рейсов в декабре из-за забастовки пилотов

Финская авиакомпания Finnair отменит почти 300 рейсов из-за забастовки Профсоюза пилотов Финляндии. Об этом 23 ноября сообщает издание Yle.

Акция протеста запланирована на 9 и 13 декабря. В эти дни пилоты не будут выполнять полеты. Это затронет около 33 тыс. клиентов, подсчитали в компании.

Управляющий директор Finnair Яакко Шилдт выразил сожаление, что вместо переговоров профсоюз выбрал проведение забастовки.

Профсоюзы Финляндии назначили общую забастовку на начало декабря. Первые акции протеста пройдут 3 и 4 декабря и остановят работу десятков предприятий из разных отраслей, включая технологическую. Если работодателям не удастся договориться с представителями рабочих об улучшении условий труда, третьим днем забастовки станет 9 декабря. Трудящиеся требуют повышения зарплат на 10% в ближайшие два года.