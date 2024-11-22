«Плакала, не веря, что это освобождение случилось». Вдова экс-президента РФ рассказала о самом счастливом дне с Ельциным

Вдова экс-президента России Бориса Ельцина Наина считает самым счастливым днем их супружеской жизни 31 декабря 1999 года — день отставки бывшего главы государства. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября, из рассказа их внучки Марии Юмашевой журналу Marie Claire.

Как говорится в статье, Наина Ельцина не мечтала быть первой леди России и выходила замуж за строителя, который был «самым красивым и статным парнем факультета». Вдова бывшего президента поделилась, что хотела спокойной семейной жизни рядом с любимым человеком.

«Она плакала, не веря, что это освобождение случилось. Все, этот страшный груз, который десять лет лежал на его плечах, больше не будет давить и мучить его и всю нашу семью», — рассказала внучка.



Как пишет Мария Юмашева, Наина Ельцина вполне прилично справляется с современными гаджетами. Она смотрит на своем iPad трансляции теннисных матчей и читает новости.

«Переживает так, как, мне кажется, никогда не переживала. Но мы с ней обе верим, что все в итоге будет хорошо», — поделилась внучка Ельцина.