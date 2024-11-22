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Город «Фонтанка» узнала, когда откроют выход с «Дунайской»

«Фонтанка» узнала, когда откроют выход с «Дунайской»

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2 комментария

Выход со станции метро «Дунайская» на ул. Ярослава Гашека откроется до конца 2024 года. После этого на ремонт уйдет выход на Дунайский проспект, его откроют в 2025-м.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 22 ноября в комитете по строительству.

Напомним, второй выход с «Дунайской» на Ярослава Гашека закрыли в августе. «Метрострой», а затем сменивший его «Метрострой Северной столицы» несколько лет приводили запущенную лишь в 2019 году станцию в порядок. Это касается не только ее, но и других станций фиолетовой линии, открытых в последние годы, а также нового участка зеленой линии от «Приморской» до «Беговой», который построили к ЧМ-2018.

Работы неоднократно продлевали, а о том, что в итоге их перебросили на 2025 год, «Фонтанка» писала еще летом текущего года. Если судить по актуальной версии АИП, то закончить устранение замечаний на участке Фрунзенско-Приморской линии от «Международной» до «Шушар» в следующем году предполагается за 780 млн рублей, а на более раннем участке от «Садовой» до «Международной» — за 180 млн. Участок Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Беговой» окончательно приведут в порядок до конца 2025-го за 819 млн рублей.

Несмотря на то, что замечания были ко всем станциям и перегонам, «Дунайская» традиционно выделялась. Она обильно протекла сразу после открытия, водопроявления там стали обыденностью, выходы закрывали. О том, почему новой станции так быстро потребовался ремонт, «Фонтанке» рассказывал ее проектировщик.

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Комментарии
2
DanCitizen
5 минут
Зато Орешник запустили
Wiring
37 минут
Из чего станцию строили и кто принимал?
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