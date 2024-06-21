Под землей время течет незаметно. Сериал про сырые станции метро в Петербурге продлевают еще на сезон

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный переносит работы по ремонту станций петербургского метро, которые в теории должны бы нуждаться в ремонте меньше всего. Это зеленый и фиолетовый участки, которые потекли сразу после открытия.





Комитет по строительству 21 июня опубликовал проект изменений в постановление, которое распределяет бюджетные средства между конкретными стройками по конкретным годам. Это будничная работа: параметры объектов меняются, где-то поскорее требуется аванс, где-то, наоборот, средства оказываются не востребованы. По некоторым больницам, школам, соцобъектам увеличивают расходы 2024 года за счет более поздних сроков, по другим — напротив.



Так как комстрой теперь курирует и все метростроение, там есть и раздел, посвященный подземке. В частности — исправлению недоделок по уже существующим станциям. Если коротко — победить сырость в срок не удалось, мы снова переносим работы.

На закате старого «Метростроя» компания, Смольный и метрополитен не слишком успешно пытались определить через суд, кто должен довести введенные в спешке станции и остановить протечки. В начале 2023 года три контракта на устранение замечаний и «водопроявлений» заключили с новым генподрядчиком города, которого он учредил вместе с ВТБ — «Метростроем Северной столицы». Один за 1,3 млрд рублей касается зеленого участка от «Приморской» до «Беговой». Второй за 1,5 млрд — фиолетового от «Международной» до «Шушар». Третий за 300 млн — участка этой же линии от «Садовой» до «Международной», открытого больше 10 лет назад, но не приведенного в порядок до сих пор. Чтобы отдать эти работы МССС, пришлось даже расширять специальное постановление правительства, которое позволяет распределять конкретные объекты без конкурсов.



Все надо было выполнить до конца 2023 года. Вероятно, тогда это могло показаться реалистичным, ведь создавалась компания с участием крупного банка, бюджет готов был финансировать работы из растущих доходов. Скоро выяснилось, что дело не в деньгах. В декабре 2023-го подписали допсоглашения о том, что все переезжает на 2024 год. Причем из них получалось, что на тот момент по зеленой линии удалось найти применение лишь 250 млн рублей, по фиолетовой — 200 млн, по «старому» участку — 76 млн. То есть переносили подавляющую часть работ.



Весной 2024 года многие могли ощутить флэшбэки из 2019 года — снова обильно протекла «Дунайская», прямо как в день своего открытия. Причиной стало нештатное срабатывание противопожарной системы, что не входит в контур контракта на устранение недочетов и протечек. А 21 июня комстрой опубликовал проект постановления. В пояснительной записке к нему говорится: «Уменьшение лимита финансирования 2024 года связано с переносом работ по устранению водопроявлений и замечаний на эксплуатирующейся станции на 2025 год».



По Невско-Василеостровской линии на год вперед перекидывают 818 млн рублей, по новому и старому участкам Фрунзенско-Приморской линии — 780 млн и 180 млн соответственно. Во всех трех случаях причина переноса указана одинаково, он связан «с технической возможностью выполнения работ в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса».



В самом МССС «Фонтанке» подтвердили, что перераспределение финансирования связано «с фактическими условиями реализации работ на указанных объектах». «Основная часть работ производится в условиях действующего метрополитена. Технически выполнение возможно в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса, в течение трех часов в сутки, т.к. станции введены в эксплуатацию, — говорят в пресс-службе. — Также в связи с вводимыми ограничительными мерами во внешнеэкономической деятельности РФ дополнительно была проблема в замене продукции импортного производства на аналогичные материалы и оборудование российских производителей, сейчас она устранена». В итоге работы по борьбе с водопроявлениями и по другим замечаниям завершатся в 2025 году.



Справедливости ради надо отметить, что зарисовок с тряпками, ручьями по стенам и отвалившимися панелями, как было 5 лет назад, в новостных лентах в последнее время нет. Но большая часть техзадания по контрактам относится к шахтам, перегонным тоннелям, а на самих станциях — к служебным помещениям, которые не видны пассажирам.



Очевидно, что сейчас приоритет — это введение новых станций и начало полноценного строительства новых участков. Три станции обещают открыть до конца 2024 года (хотя некоторые, как писала «Фонтанка», обретут смысл своего существования вместе с пересадкой на «Кировский завод» только через год). Здесь новости хорошие: согласно проекту постановления, 1,8 млрд рублей из 2025 года переносят на 2024-й, чтобы прямо сейчас покупать для «Путиловской» и «Казаковской» отделочные материалы, сети, вентоборудование и пресловутые автоматические станционные двери для платформ.



Что касается продолжения зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки», то там выполняются два контракта (в рамках рамочного соглашения города с «Метростроем Северной столицы») — на подготовительный этап и инженерную подготовку территории. Прокладывать тоннель нельзя без положительного заключения экспертизы на проект строительства, оно ожидается в июне.

