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Власть WP: Трамп спрашивал европейских лидеров о Путине и так называемом «плане победы» Зеленского

WP: Трамп спрашивал европейских лидеров о Путине и так называемом «плане победы» Зеленского

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6 комментариев

Дональд Трамп с момента его победы на выборах президента США 5 ноября пообщался с лидерами некоторых европейских стран, в том числе Франции, Дании, Чехии и Польши, сообщает 21 ноября The Washington Post. «Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп находился больше в режиме слушания — хорошо подготовленным и не болтающим», — рассказал изданию немецкий чиновник.

Вопреки опасениям, что Трамп будет предъявлять требования, оказалось, что он готов выслушивать мнения. В пример приводится его разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, который позвонил ему в выходные после избрания. Трамп, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, спрашивал: «Что вы думаете о плане победы Зеленского? Что вы думаете о Путине?»

«Эти оптимистичные комментарии, несомненно, отражают желание Европы развивать хорошие рабочие отношения с Трампом во время кризиса и смятения», — отмечается в публикации.

По данным WP, ведущим представителем Европы в дискуссиях с Трампом, скорее всего, станет Марк Рютте — новый генсек НАТО и бывший премьер-министр Нидерландов. Рютте называли «шептуном Трампа» отчасти потому, что он успокоил тогдашнего президента после тирады о НАТО в 2018 году, согласившись с тем, что Трамп был прав, требуя от членов альянса больше расходов на оборону.

Ожидается, что Рютте вскоре отправится в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию мирных переговоров по украинскому конфликту. Послание Рютте, вероятно, будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы служит «справедливый и прочный мир», который не поощряет российскую агрессию и может обеспечить прочные гарантии безопасности для Украины, считает высокопоставленный немецкий чиновник. Во время частной встречи в Брюсселе на этой неделе с министрами обороны стран НАТО Рютте призвал европейских лидеров взаимодействовать с Трампом. «Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой, — посоветовал Рютте. — Убедитесь, что Америка остается на нашей стороне». Рютте также призвал европейских министров обороны значительно увеличить свои расходы на оборону сверх целевого показателя в два процента от валового внутреннего продукта. «Если эта война закончится победой России, у нас будет осмелевшая Россия на нашей границе, и стоимость оттеснения Путина составит не 3 процента ВВП, а 4 или 5 процентов», — сказал Рютте.

В начале ноября, как писала «Фонтанка», Рютте заявил, что альянс должен «выразить приверженность продолжению конфликта» на Украине.

Также «Фонтанка» рассказывала о беседах Трампа с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Сербии Александром Вучичем. Последний отметил, что провел с Трампом «отличный, содержательный и очень сердечный» разговор.

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Дональд Трамп Украинский конфликт Украина
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Выходит, шта врал про остановку за 24 часа,-собственного плана у него нет и он не готов брать ответственность тоьлко на себя. Популист, жаль, что избиратели и клюнули на пустозвона.
Кот Ученый
1 час
Трампухе объяснили что план победы на самом деле это план Побега))
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