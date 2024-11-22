Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

южн.

 743мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Куда пойти на выходных
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Происшествия Когда слезать лень. Петербуржец на велосипеде выехал на «зебру» и сбил девочку, которая шла навстречу

Когда слезать лень. Петербуржец на велосипеде выехал на «зебру» и сбил девочку, которая шла навстречу

3 420
15 комментариев

Маленькая девочка пострадала в ДТП в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 ноября.

ДТП произошло на 2-й Комсомольской улице в Сосновой Поляне в среду около 19 часов. По предварительным данным, 26-летний мужчина ехал на велосипеде по тротуару и, переезжая проезжую часть, спешиваться тоже не стал. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 4-летнюю девочку, которая вместе с мамой шла ему навстречу.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу № 19 — с сотрясением головного мозга, раной лба и повреждением спинки носа. Возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности вред здоровью потерпевшего. Про велосипедиста известно, что раньше он к административной ответственности не привлекался.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге ДТП с велосипедистом ДТП с ребенком
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY22
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
hedgehog_
2 часа
девочке еще повезло, что не курьер на шайтантубаретке летел.
Snow*
3 часа
таки интересная у нас правоприменительная практика. Если велосипедист на переходе сбивает пешехода, то виноват велосипедчик, а если того же велосипедиста на том же переходе собьет автомобиль, априори виноват водитель автомобиля.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Новости компаний
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
ТОП 5
Новости компаний
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00