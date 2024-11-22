Когда слезать лень. Петербуржец на велосипеде выехал на «зебру» и сбил девочку, которая шла навстречу

Маленькая девочка пострадала в ДТП в Красносельском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 22 ноября.

ДТП произошло на 2-й Комсомольской улице в Сосновой Поляне в среду около 19 часов. По предварительным данным, 26-летний мужчина ехал на велосипеде по тротуару и, переезжая проезжую часть, спешиваться тоже не стал. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 4-летнюю девочку, которая вместе с мамой шла ему навстречу.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу № 19 — с сотрясением головного мозга, раной лба и повреждением спинки носа. Возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности вред здоровью потерпевшего. Про велосипедиста известно, что раньше он к административной ответственности не привлекался.