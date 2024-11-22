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Происшествия Подробности ДТП во Владивостоке, где «Тойота» упала с высоты 12 метров. В машине был подросток

Подробности ДТП во Владивостоке, где «Тойота» упала с высоты 12 метров. В машине был подросток

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6 комментариев

Выяснились новые обстоятельства смертельного ДТП на Орлиной сопке во Владивостоке, где микроавтобус пролетел вниз 12 метров.

Кадр из видео прокуратуры

Как сообщает 12 ноября ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру, в «Тойоте» были молодые люди 1997 и 2009 годов рождения. Старший погиб — теперь предполагается, что за рулём всё-таки был он. А 15-летний юноша находится в тяжёлом состоянии.

«Состояние госпитализированного водителя очень тяжелое. Врачи борются за жизнь пациента», — передает ТАСС со ссылкой на минздрав Приморья.

Водительских прав не было ни у того, ни у другого. Машина принадлежит третьему человеку, который не давал им разрешения на управление.

Следствие проверит возможное нарушение требований охраны труда (статья 143 УК РФ), которое могло привести к ДТП.

Кадр из видео прокуратуры

«Фонтанка» рассказывала об этой трагедии. Днём 21 ноября Toyota Hiace сорвалась с косогора на Орлиной сопке с высоты около 12 метров, повредив припаркованные автомобили, падение попало на видео.

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Комментарии
6
282799367
39 минут
Угон теперь трактуется как "нарушение требований охраны труда" ?!
Гоша Белградский
44 минуты
12м-это 3 этаж??? Жалко пострадавших...
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