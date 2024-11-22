Подробности ДТП во Владивостоке, где «Тойота» упала с высоты 12 метров. В машине был подросток

Выяснились новые обстоятельства смертельного ДТП на Орлиной сопке во Владивостоке, где микроавтобус пролетел вниз 12 метров.

Как сообщает 12 ноября ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру, в «Тойоте» были молодые люди 1997 и 2009 годов рождения. Старший погиб — теперь предполагается, что за рулём всё-таки был он. А 15-летний юноша находится в тяжёлом состоянии.

«Состояние госпитализированного водителя очень тяжелое. Врачи борются за жизнь пациента», — передает ТАСС со ссылкой на минздрав Приморья.

Водительских прав не было ни у того, ни у другого. Машина принадлежит третьему человеку, который не давал им разрешения на управление.