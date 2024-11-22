Подробности ДТП во Владивостоке, где «Тойота» упала с высоты 12 метров. В машине был подросток

Выяснились новые обстоятельства смертельного ДТП на Орлиной сопке во Владивостоке, где микроавтобус пролетел вниз 12 метров.
Как сообщает 12 ноября ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру, в «Тойоте» были молодые люди 1997 и 2009 годов рождения. Старший погиб — теперь предполагается, что за рулём всё-таки был он. А 15-летний юноша находится в тяжёлом состоянии.
«Состояние госпитализированного водителя очень тяжелое. Врачи борются за жизнь пациента», — передает ТАСС со ссылкой на минздрав Приморья.
Водительских прав не было ни у того, ни у другого. Машина принадлежит третьему человеку, который не давал им разрешения на управление.
Следствие проверит возможное нарушение требований охраны труда (статья 143 УК РФ), которое могло привести к ДТП.
«Фонтанка» рассказывала об этой трагедии. Днём 21 ноября Toyota Hiace сорвалась с косогора на Орлиной сопке с высоты около 12 метров, повредив припаркованные автомобили, падение попало на видео.
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