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Происшествия Toyota пролетает 12 метров и падает на машины. Смертельное ДТП во Владивостоке попало на видео

Toyota пролетает 12 метров и падает на машины. Смертельное ДТП во Владивостоке попало на видео

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3 комментария

Во Владивостоке днём 21 ноября камера видеонаблюдения зафиксировала необычное смертельное ДТП. Мужчина за рулем Toyota Hiace съехал с косогора на Орлиной сопке в центре города, машина упала вниз с высоты около 12 метров, повредив припаркованные автомобили, сообщает прокуратура Приморского края.

Водитель «Тойоты» выжил, его госпитализировали. А вот его пассажир погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура Ленинского района города поставила проверку на контроль.

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Комментарии
3
dervish
1 час
Полеты во сне и наяву.
Гость
37 минут
Везли кабель сдавать?
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