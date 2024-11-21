Toyota пролетает 12 метров и падает на машины. Смертельное ДТП во Владивостоке попало на видео









Во Владивостоке днём 21 ноября камера видеонаблюдения зафиксировала необычное смертельное ДТП. Мужчина за рулем Toyota Hiace съехал с косогора на Орлиной сопке в центре города, машина упала вниз с высоты около 12 метров, повредив припаркованные автомобили, сообщает прокуратура Приморского края.

Источник: Прокуратура Приморского края

Водитель «Тойоты» выжил, его госпитализировали. А вот его пассажир погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура Ленинского района города поставила проверку на контроль.