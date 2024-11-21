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Политика Общество «Кончится ракетным ультиматумом». Реакции на запуск «Орешника» — в России и мире

«Кончится ракетным ультиматумом». Реакции на запуск «Орешника» — в России и мире

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1 комментарий

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением об ударе Вооруженными силами России баллистической ракетой по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске и об атаках украинских сил по Брянской и Курской областях при помощи западного оружия. Обращение главы РФ вызвало много шума как в российском, так и в западном инфополе. «Фонтанка» собрала мнение разных сторон на заявление Путина.

Cлова президента РФ о нанесении российской стороной удара по Украине новейшей ракетной системой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» процитировали американские издания CNN, The New York Times, Reuters и Bloomberg. Британское интернет-издание Independent привело слова официального представителя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который заявил: «Насколько я понимаю, это первый случай, когда Россия применила на Украине баллистическую ракету с дальностью полета в несколько тысяч километров». При этом пресс-секретарь Стармера добавил, что удар российской ракеты по Днепропетровску «только укрепляет нашу решимость и гарантирует, что у Украины есть все необходимое для самообороны».

По сообщению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, за несколько дней до удара «Орешника» США, Украина и страны-союзники консультировались по этому вопросу. Однако Штаты не считают необходимым менять свою ядерную доктрину, несмотря на слова Путина о том, что «ответ всегда будет».

Во время брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал стороны предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Пресс-секретарь генсека всемирной организации подчеркнул, что важно прекращение этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью, пишет ТАСС.

Кроме того, по сообщению информационного агентства ТАСС, предупреждение Путина западным странам об опасности их курса на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине прокомментировала пресс-секретарь избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт. Она отметила, что вновь избранный президент США сможет «восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях».

В свою очередь в России отнеслись к словам Путина несколько иначе. Одним из первых заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ. Так, Дмитрий Песков сообщил, что Путин «остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта», пишет РИА Новости. Новость о пуске баллистической ракеты по Украине официальный представитель президента пояснил так: «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств». Наряду с этим в разговоре с журналистами Песков сказал, что Россия в автоматическом режиме предупредила США о пуске «Орешника» за 30 минут.

Также заявление президента РФ не оставило в стороне глава комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сообщает РИА Новости. Политик отметил, что сказанные Путиным слова звучали «емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов» и они являются «открытым предостережением от дальнейших действий», а не просто сигналом для Запада.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отделался не просто коротким комментарием после заявления Путина, но и опубликовал в соцсети X кадры удара баллистической гиперзвуковой ракетой по Днепру. Черно-белая видеозапись с летящей на землю ракетой политик подписал так: «Так вот чего вы хотели? Ну, черт побери, вы получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой».

Также после обращение Путина высказалась журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем telegram-канале она написала: «Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом». А после чего добавила, что «дальше — кто первый даст заднюю», комментируя слова президента о праве России использовать оружие против военных объектов стран, применяющих своё оружие против РФ.

Напомним, что в своем обращении к россиянам президент РФ заявил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в ответ на планы США по производству и развертыванию подобных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также российский лидер добавил, что испытания «Орешника» в боевых условиях проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей будет решаться Москвой в зависимости от действий США и «их сателлитов».

Еще Путин пообещал «открыто и публично» предупреждать мирных жителей Украины о применении такого оружия, как «Орешник». Противоракетные системы противника перехватить их не могут, уверен президент.

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Комментарии
3
Марти МакФлай
1 минута
Только один вопрос возник- чип был из стиралки бош или электролюкс?
dobrjakov
1 минута
В Европе пишут памперсы закончились в продаже, а в РФ либерасты заканчиваются)
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