В Белом доме прокомментировали пуск «Орешника»

Соединенные Штаты Америки заранее уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности. Об этом 21 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге .

По ее словам, уведомление было направлено в последние дни и дало возможность подготовиться к запуску баллистической ракеты. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что пуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины.

Также в Белом доме отказались признавать, что к эскалации конфликта на Украине привело данное Киеву разрешение Байдена наносить удары ракетами ATACMS по России.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами.