Задержан третий фигурант мошенничества с квартирой Ларисы Долиной. У него нашли карту, на которую певица переводила деньги

Задержан третий фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, на банковскую карту которого она перевела 10 миллионов. Подробности 21 ноября сообщает прокуратура Москвы.

По данным следствия, 27-летний ранее судимый житель Татарстана вовлек в преступную схему второго фигуранта, 43-летнего жителя Йошкар-Олы, на карту которого Долина перевела часть похищенных у нее средств — три миллиона рублей. Таганский районный суд Москвы 23 октября отправил его под стражу.

У жителя Татарстана нашли банковскую карту, на которую введенная в заблуждение певица 21 июня 2024 года перечислила 10 млн рублей. Деньги после перевели на другие счета.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры, телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.