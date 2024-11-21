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Происшествия Задержан третий фигурант мошенничества с квартирой Ларисы Долиной. У него нашли карту, на которую певица переводила деньги

Задержан третий фигурант мошенничества с квартирой Ларисы Долиной. У него нашли карту, на которую певица переводила деньги

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6 комментариев

Задержан третий фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, на банковскую карту которого она перевела 10 миллионов. Подробности 21 ноября сообщает прокуратура Москвы.

По данным следствия, 27-летний ранее судимый житель Татарстана вовлек в преступную схему второго фигуранта, 43-летнего жителя Йошкар-Олы, на карту которого Долина перевела часть похищенных у нее средств — три миллиона рублей. Таганский районный суд Москвы 23 октября отправил его под стражу.

У жителя Татарстана нашли банковскую карту, на которую введенная в заблуждение певица 21 июня 2024 года перечислила 10 млн рублей. Деньги после перевели на другие счета.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

По данным МВД, ущерб от мошеннических действий в отношении певицы составил более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено после обращения Ларисы Долиной в правоохранительные органы. По данным столичной прокуратуры, телефонные мошенники плотно общались с Долиной на протяжении нескольких месяцев и в итоге убедили ее перевести сбережения и средства от продажи квартиры «на безопасные счета». 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову 13 августа суд отправил в СИЗО. Купившая благодаря мошенникам квартиру Долиной мать-одиночка подала к певице встречный иск.

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Комментарии
6
Панкихой
37 минут
Вот эту карту обезДолиной отдайте и пусть освобождает незаконно занимаемую жилплощадь.
Гость
45 минут
в сухом остатке: у Долиной крутые связи. БЛАТ. ровно такие же дела мурыжат для простых смертных и никто ими не занимается. как бы у полиции нет ничего ни сил ни средств ни кадров. в общем сами виноваты.
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