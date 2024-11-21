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Власть Петербургскую «Единую Россию» возглавит спикер парламента Бельский

Петербургскую «Единую Россию» возглавит спикер парламента Бельский

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8 комментариев

Собеседование с будущими секретарями региональных ячеек «Единой России» проводят в прямом эфире председатель партии Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Владимир Якушев.

В Санкт-Петербурге в партии рассматривают в качестве кандидата на должность секретаря председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. До проведения конференции он станет врио главы регионального отделения.

Ранее пост главы регионального отделения в Петербурге занимал депутат Госдумы Сергей Боярский. На днях он заявил, что сложит с себя эти полномочия.

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Александр Бельский Единая Россия Законодательное собрание Петербурга
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Комментарии
8
AndrewBarsik
54 минуты
Руководитель регионального отделения правящей партии - это примерно как Первый секретарь Обкома КПСС в Советское время. Сравните масштаб личностей Григория Васильевича Романова или, хотя бы, Бориса Гидаспова с нынешними пигмеями.
280896530
1 час
ЕР ??? Даже коммент писать брезгливо.
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