Петербургскую «Единую Россию» возглавит спикер парламента Бельский

Собеседование с будущими секретарями региональных ячеек «Единой России» проводят в прямом эфире председатель партии Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Владимир Якушев.

В Санкт-Петербурге в партии рассматривают в качестве кандидата на должность секретаря председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. До проведения конференции он станет врио главы регионального отделения.

Ранее пост главы регионального отделения в Петербурге занимал депутат Госдумы Сергей Боярский. На днях он заявил, что сложит с себя эти полномочия.