В полиции Петербурга рассказали, что искал в Wildberries порезавший охранников

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 ноября, информация о раненых охранниках склада маркетплейса в Шушарах поступила в полицию из больницы накануне незадолго до 23 часов. Полицейские уже поговорили с пострадавшими и узнали, что охранникам досталось от мужчины, который пришёл устраиваться на работу.

Около восьми часов вечера между соискателем и работниками случился конфликт, который перерос в потасовку. Претендовавший на работу достал нож.

«Сегодня около семи утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами, со слов которого, накануне в ходе конфликта на складе маркетплейса в Шушарах он был избит охранниками. Сразу после оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Сейчас участник инцидента разыскивается полицией», — уточнили в главке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.