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Происшествия В полиции Петербурга рассказали, что искал в Wildberries порезавший охранников

В полиции Петербурга рассказали, что искал в Wildberries порезавший охранников

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9 комментариев

Пытавшийся проникнуть в логоцентр Wildberries в Пушкинском районе Петербурга искал на территории маркетплейса работу. Теперь соискателя ищет полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 ноября, информация о раненых охранниках склада маркетплейса в Шушарах поступила в полицию из больницы накануне незадолго до 23 часов. Полицейские уже поговорили с пострадавшими и узнали, что охранникам досталось от мужчины, который пришёл устраиваться на работу.

Около восьми часов вечера между соискателем и работниками случился конфликт, который перерос в потасовку. Претендовавший на работу достал нож.

«Сегодня около семи утра в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами, со слов которого, накануне в ходе конфликта на складе маркетплейса в Шушарах он был избит охранниками. Сразу после оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Сейчас участник инцидента разыскивается полицией», — уточнили в главке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщали, что сотрудники охранного предприятия пострадали, когда пытались помешать молодому мужчине проникнуть в сортировочный центр на Московском шоссе. Пострадавшим обещают оказать необходимую помощь в лечении и восстановлении.

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Комментарии
9
Панкихой
1 час
Кстати тема. Что-то мне подсказывает, что соискатель таки нашёл себе работу, высокооплачиваемую.
sysh
1 час
Ну так,все просто.Этих двух уволить,спарринг не прошли.Этого взять в охрану,спарринг прошел.
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