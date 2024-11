По документам — китаец: стало известно имя капитана балкера, который подозревают в диверсии на Балтике

Оператором судна Yi Peng 3 по документам выступает китайская Wn Enterprise Management Ningbo Co. Ltd, а судовладельцем — Ningbo Yipeng Shipping Co. Ltd. Западным журналистам владельцы сообщили, что сотрудничают с властями КНР.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как датчане окружили китайский балкер, который связывают с поломкой двух подводных кабелей, соединяющих Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию. The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в повреждении кабелей на Западе подозревают Россию. О вероятной диверсии и саботаже прямо или намеками заявили власти Швеции, Финляндии и Германии.