По документам — китаец: стало известно имя капитана балкера, который подозревают в диверсии на Балтике

Китайский балкер Yi Peng 3, который подозревают в диверсии на Балтике, вел китайский капитан, следует из документов, которые нашел 47news.

Издание 20 ноября ознакомилось с документами, которые судно Yi Peng 3 подавало при заходе в Усть-Лугу. При подаче морской медико-санитарной декларации официальным капитаном был указан гражданин с китайским именем Жо Бин. Его именем была поставлена подпись о том, что судно заходит в Усть-Лугу со здоровым экипажем. Ранее немецкое издание Bild сообщало, что капитан — россиянин, но имя журналисты не указывали, как и источник информации.

До порта в Ленобласти китайское судно четыре раза грузилось углем в Мурманске. Конечной точкой своего маршрута при уходе из Усть-Луги капитан Yi Peng 3 указал порт Цаофэйдянь на северо-востоке Китая.

Оператором судна Yi Peng 3 по документам выступает китайская Wn Enterprise Management Ningbo Co. Ltd, а судовладельцем — Ningbo Yipeng Shipping Co. Ltd. Западным журналистам владельцы сообщили, что сотрудничают с властями КНР.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как датчане окружили китайский балкер, который связывают с поломкой двух подводных кабелей, соединяющих Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию. The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в повреждении кабелей на Западе подозревают Россию. О вероятной диверсии и саботаже прямо или намеками заявили власти Швеции, Финляндии и Германии.