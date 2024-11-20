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Город Доброе дело «Благотворительная больница» получила право оформлять бездомным документы для получения инвалидности

«Благотворительная больница» получила право оформлять бездомным документы для получения инвалидности

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1 комментарий

НКО «Благотворительная больница» начнет оформлять бездомным документы для получения инвалидности, сообщил руководитель организации Сергей Иевков во время пресс-конференции ТАСС 20 ноября. Год назад благотворители открыли клинику для бездомных, беженцев и людей без регистрации.

«Мы заключили соглашение с комитетом по здравоохранению, с медицинским информационно-аналитическим центром. Мы планируем начать оформлять направления на медико-социальную экспертизу, собирая на базе нашей клиники необходимые медицинские документы для установления инвалидности. Потому что инвалидность, пенсия по инвалидности, если она показана для наших пациентов, — это путь к жизнеустройству, устройству в социальные учреждения города и регионов», — рассказал Сергей Иевков.

Он отметил, что «Благотворительная больница» тесно сотрудничает с разными государственными медицинскими учреждениями. В частности, у НКО есть соглашение с наркологическим центром, куда направляют пациентов, нуждающихся в лечении от химической зависимости. С фтизиатрической системой взаимодействуют по вопросам постановки на учет и лечению в стационарах пациентов с туберкулезом. Людям с признаками психических заболеваний помогают обследоваться и получить профильную помощь. При содействии Центра СПИД помогают диагностировать и лечить хронические вирусные гепатиты и ВИЧ.

В самой «Благотворительной больнице» бездомные и люди без документов могут попасть к терапевту, дерматовенерологу, гинекологу, офтальмологу, психиатру, вакцинироваться, сделать флюорографию и УЗИ.

За год работы благотворительная клиника приняла больше тысячи пациентов, медики провели около 1300 приемов. В скором будущем «Благотворительная больница» планирует возобновить выезды на улицы Петербурга, чтобы оказывать помощь бездомным там, — раньше это было основным профилем организации. Сейчас мобильная бригада будет ориентирована в первую очередь на тех, кто из-за проблем со здоровьем не может добраться до клиники самостоятельно.

Во время пресс-конференции ТАСС «Помощь бездомным людям зимой» Сергею Иевкову вручили благодарность от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой — за вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина.

Негосударственная «Благотворительная больница» была создана в 2018 году петербургским врачом Сергеем Иевковым. До 2023 года медики на волонтерской основе оказывали помощь бездомным на улицах Петербурга. При поддержке доноров и содействии городских властей энтузиастам удалось открыть клинику для бездомных и людей без документов. Сейчас в ней работают не только волонтёры, но и штатные сотрудники. Благотворительная клиника находится на Балтийской улице, 36/9а, недалеко от станций метро «Балтийская» и «Нарвская». Контактный телефон +7-812-988-11-12.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как «Благотворительная больница» выручает инвалидов без регистрации.

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Комментарии
1
266120560
17 минут
В этом , 2024 году , размер фиксированной части пенсии — 8134,88 рубля. Инвалиды I группы получают 200% от фиксированной выплаты, II группы — 100% , а III группы — 50%. Если человек с инвалидностью имеет иждивенцев, размер базовой части увеличивается.
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