«Благотворительная больница» получила право оформлять бездомным документы для получения инвалидности

НКО «Благотворительная больница» начнет оформлять бездомным документы для получения инвалидности, сообщил руководитель организации Сергей Иевков во время пресс-конференции ТАСС 20 ноября. Год назад благотворители открыли клинику для бездомных, беженцев и людей без регистрации.

«Мы заключили соглашение с комитетом по здравоохранению, с медицинским информационно-аналитическим центром. Мы планируем начать оформлять направления на медико-социальную экспертизу, собирая на базе нашей клиники необходимые медицинские документы для установления инвалидности. Потому что инвалидность, пенсия по инвалидности, если она показана для наших пациентов, — это путь к жизнеустройству, устройству в социальные учреждения города и регионов», — рассказал Сергей Иевков.

Он отметил, что «Благотворительная больница» тесно сотрудничает с разными государственными медицинскими учреждениями. В частности, у НКО есть соглашение с наркологическим центром, куда направляют пациентов, нуждающихся в лечении от химической зависимости. С фтизиатрической системой взаимодействуют по вопросам постановки на учет и лечению в стационарах пациентов с туберкулезом. Людям с признаками психических заболеваний помогают обследоваться и получить профильную помощь. При содействии Центра СПИД помогают диагностировать и лечить хронические вирусные гепатиты и ВИЧ.

В самой «Благотворительной больнице» бездомные и люди без документов могут попасть к терапевту, дерматовенерологу, гинекологу, офтальмологу, психиатру, вакцинироваться, сделать флюорографию и УЗИ.

За год работы благотворительная клиника приняла больше тысячи пациентов, медики провели около 1300 приемов. В скором будущем «Благотворительная больница» планирует возобновить выезды на улицы Петербурга, чтобы оказывать помощь бездомным там, — раньше это было основным профилем организации. Сейчас мобильная бригада будет ориентирована в первую очередь на тех, кто из-за проблем со здоровьем не может добраться до клиники самостоятельно.

Во время пресс-конференции ТАСС «Помощь бездомным людям зимой» Сергею Иевкову вручили благодарность от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой — за вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина.

Негосударственная «Благотворительная больница» была создана в 2018 году петербургским врачом Сергеем Иевковым. До 2023 года медики на волонтерской основе оказывали помощь бездомным на улицах Петербурга. При поддержке доноров и содействии городских властей энтузиастам удалось открыть клинику для бездомных и людей без документов. Сейчас в ней работают не только волонтёры, но и штатные сотрудники. Благотворительная клиника находится на Балтийской улице, 36/9а, недалеко от станций метро «Балтийская» и «Нарвская». Контактный телефон +7-812-988-11-12.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как «Благотворительная больница» выручает инвалидов без регистрации.