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Происшествия BMW на Хошимина горела ярким пламенем

BMW на Хошимина горела ярким пламенем

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Почти час тушили автомобильный пожар в Выборгском районе Петербурга ночью 20 ноября.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2 часа в ведомство поступил вызов на улицу Хошимина, 1. В автомобиле BMW выгорел моторный отсек. Два пожарных расчёта справились с огнём к 2:47. Сведения о пострадавших не поступали.

Кадры очевидцев с места происшествия публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Службы приехали оперативно. К сожалению, подкапотку спасти не удалось», — отмечается в сообщении.

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