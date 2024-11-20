BMW на Хошимина горела ярким пламенем

Почти час тушили автомобильный пожар в Выборгском районе Петербурга ночью 20 ноября.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2 часа в ведомство поступил вызов на улицу Хошимина, 1. В автомобиле BMW выгорел моторный отсек. Два пожарных расчёта справились с огнём к 2:47. Сведения о пострадавших не поступали.
Кадры очевидцев с места происшествия публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Службы приехали оперативно. К сожалению, подкапотку спасти не удалось», — отмечается в сообщении.
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