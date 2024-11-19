Влияние Турала? Что известно об истории, где школьник-иностранец пнул в лицо сверстника

Источник: скриншот видео «Фонтанка.ру»







Прошлогоднее нападение иностранного ученика на сверстника в школе № 291 Красносельского района вызвало бурное обсуждение в соцсетях из-за опубликованного на днях видео. На нём ребенок в маске бьет ногой по лицу другого ученика, после чего следует удар кулаком. Перед тем как ударить, школьник как будто удостоверяется, что запись пошла. «Фонтанка» поговорила с матерью пострадавшего и администрацией школы о том, что все-таки стояло за инцидентом.

Источник: читатель «Фонтанки»

Семьи обоих мальчиков считаются благополучными

По данным «Фонтанки», видео было снято 29 ноября прошлого года. Нападавший — мальчик 2009 года рождения, которому тогда как раз исполнилось 14 лет, именно с этого возраста наступает уголовная ответственность по ряду статей УК, однако по первой части статьи о «хулиганстве», по которой возбуждено дело после публикации видео, — с 16 лет. Пострадавшему в ноябре прошлого года тоже уже было 14, он живет в полной семье с братом и сестрой. Оба мальчика из благополучных семей, на учете никто не состоял. Пострадавшего описывают как спокойного и умного мальчика, который хорошо общается со всеми, в том числе с иностранцами.

«Мне тогда позвонили из школы. Сказали, что ребёнок подрался, у него разбит нос и нужно обратиться в травму. Было непонятно, насколько всё серьёзно. Уже дома осмотрела его — я медработник. Никаких сильных повреждений не было. В школе сказали, что всё равно нужно будет встретиться. Не знала тогда, что есть видео», — рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего. По её словам, ударивший сына мальчик толком не говорил по-русски. Он учился либо в параллельном классе, либо на класс младше.

«Социальный педагог говорит: „Есть видео. Хотите посмотреть?“ У меня, конечно, не было ярого желания смотреть, хотелось бы, чтобы его в принципе не было. Когда посмотрела, поняла, что ролик — постановка. То есть выглядит так, словно кто-то заказал видео. Видно, как мальчик ждет, когда дадут отмашку, что можно бить. И бьёт на камеру, специально. При этом закрывает лицо шарфом», — пояснила женщина. Позже подросток не смог ответить родителям, почему прятал лицо. Сказал, будто бы в школе было холодно, но в этот ответ не очень верилось.

Почему в ноябре 2023 года о произошедшем не сообщили в полицию?

Год назад дело закончилось миром. Матери пострадавшего школьника пообещали, что видео будет удалено. Женщина посовещалась с сыном и не стала писать заявление. Инцидент неприятный, но серьёзных травм не было, и судьбу детям было решено не портить. Больше конфликтов не было.

По нашим данным, накануне женщина написала заявление в полицию с просьбой прекратить проверку по данному видео. Тем не менее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти уточняют, что на данный момент «проводится весь комплекс следственных мероприятий, направленных на расследование данного дела».

Несмотря на то что инцидент произошел в прошлом году, внимание прессы и правоохранительных органов вынудило директора школы Олега Марфина писать объяснительную в администрацию Красносельского района. Он также рассказал «Фонтанке», что со стороны родителей пострадавшего ребенка претензий не было, а школьник, ударивший ногой другого, был отчислен. «Ребенок отчислен, уехал в Узбекистан к себе», — уточнил Марфин.

Отчислили его не сразу — он доучился прошлый учебный год, а документы из школы его родители забрали только в середине августа. «Нет [отчисление ученика из Узбекистана], не связано [с его нападением на сверстника]. Просто ребенок уехал, вернулся на родину, еще летом отчислился», — уточнили в школе. Как стало известно «Фонтанке», 15 сентября мальчик покинул Россию, сейчас он учится в средней школе города Карши в Узбекистане.

Сейчас, спустя год, видео разлетелось по соцсетям. Что именно стояло за съёмкой, после разбора полётов в школьном кабинете мать так и не поняла. Со слов обидчика сына, выходило, что он оскорбился то ли из-за слов о его матери, то ли из-за фразы, сказанной в пылу обсуждения мобильной игры. Обе версии выглядят надуманными. Кроме того, школьник сам позже признался, что его мать никто не оскорблял. В разговоре с «Фонтанкой» мать школьника, которого ударили по лицу, предположила, что видео могли снять и за деньги. «Мне так и не пояснили, зачем это видео было снято. Если постановка, то для кого? Я так поняла, что это разжигание межнационального конфликта», — подчеркнула женщина.

Влияние банды Турала на школьников? Как избиения иностранцами могут быть связаны с прошлогодними событиями

Прошлой осенью в Петербурге как раз широко обсуждался конфликт с блогером Туралом, который выкладывал в свой телеграм-канал «Жизнь бродяги» видео, как иностранцы бьют жителей Петербурга. Пока его предполагаемых товарищей задерживали, сам он успел уехать в Азербайджан, откуда его вернули в Петербург и арестовали . Кроме уголовного хулиганства, ему вменяют возбуждение ненависти или вражды. После возникшего резонанса нашлись последователи Турала, в том числе среди школьников. К моменту, когда был снят ролик в 291-й школе, бóльшую часть участников нападений на петербуржцев арестовали в Петербурге.

«Фонтанке» мать ученика призналась, что эти события не обошли стороной 291-ю школу. Насколько ей известно, ещё один школьник, который объяснялся перед учителями после снятого в прошлом году видео, продолжает учёбу. После случившегося родители записали его в секцию и, судя по всему, стали пристальнее следить за его досугом.

Женщина выразила желание, чтобы в школах вводили элементарный экзамен на знание русского языка и работали психологи и наставники. «В школе есть разные национальности, может быть, даже кто-то из старших детей мог бы помогать адаптироваться», — отметила собеседница «Фонтанки».

Неделю назад в Госдуме заявили, что намерены представить на обсуждение в парламенте законопроект, который предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Что может сделать школа, если у них завелся ученик-агрессор?

В комитете по образованию напомнили «Фонтанке», что школа не может отчислить ученика без заявления его родителей, а если у ребенка сложное поведение, то с ним должен работать психолог.

«Возможен индивидуальный учебный план, участие субъектов профилактики — социальные педагоги, представители правоохранительных органов, а также опеки (если необходимо), здравоохранения», — сообщили в пресс-службе комитета.

Ученика должны будут рассмотреть на школьном совете профилактики, разработать индивидуальный образовательный маршрут. Кроме того, школа должна вести индивидуально-профилактическую работу с правоохранительными органами.