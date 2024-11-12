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Общество В ГД предложили запретить брать в школы мигрантов без знания русского языка

В ГД предложили запретить брать в школы мигрантов без знания русского языка

1 884
45 комментариев

Депутаты Госдумы намерены представить на обсуждение в парламенте законопроект, который предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом 12 ноября сообщается в телеграм-канале ГД.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как объясняет председатель ГД, депутаты также намерены направить правительству предложения по решению вопросов, связанных с трудовой миграцией и приезжающими вместе с мигрантами семьями. Планируется разработать комплексные меры в рамках полномочий соответствующих государственных структур.

Вячеслав Володин добавил, что в среду, 13 ноября, запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта, предусматривающего ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов. К концу года будет введено в действие уже 13 законодательных актов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее председатель нижней палаты парламента сообщил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пять законов об ужесточении миграционной политики в России и примет их до декабря 2024 года. По словам Володина, законопроекты поддержало большинство депутатов, а около 350 из них являются авторами этих инициатив. В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. А в сентябре Володин сообщал, что в Думе готовят запрет трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Также на рассмотрении нижней палаты находится законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами. В конце сентября в него внесли поправку, которая увеличит срок брака для упрощенного получения разрешения на временное проживание в России до трех лет.

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Комментарии
45
Елень
1 час
У меня вопрос: а с какого их в принципе берут? как предполагается их обучение, если они не понимают учителя? Это просто шапито.
alexadmin
1 час
То есть вместо того, чтобы ассимилировать приезжих и делать из них русских, они хотят под боком получить этнические гетто? Ну да, лучшее решение национального вопроса.
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