«Правда!!!» Трамп подтвердил намерение депортировать из США нелегальных мигрантов с помощью военных ресурсов

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп намерен принять «национальный план чрезвычайного положения» для выдворения из страны нелегальных мигрантов. Свою позицию по вопросу массовой депортации Трамп подтвердил в соцсети Truth Social, пишет Newsweek в понедельник, 18 ноября.

Консервативный активист Том Фиттон 9 ноября написал пост, в котором заявил, что администрация Дональда Трампа «готова объявить чрезвычайное положение в стране и будет использовать военные ресурсы, чтобы остановить вторжение Байдена посредством программы массовой депортации». Спустя 11 дней Трамп прокомментировал пост Фиттона одним словом: «Правда!!!».

Помимо этого Newsweek отмечает, что в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что в первый день президентства он запустит самую масштабную программу депортации преступников в истории Америки. Для этого он планирует привлечь Национальную гвардию и правительственные агентства.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, в первую неделю руководства страной избранный глава государства также планирует отменить 94 указа Байдена, которые, как отмечает пресс-секретарь штаба Республиканской партии, привели к «кризису на границе и в экономике». Часть этих указов касается сферы образования. Кроме того, Трамп хочет нарастить объемы добычи нефти и таким образом сбить цены на этот продукт.