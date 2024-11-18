Рассмотрение дела о заказном убийстве бизнесмена Алиева приостановлено. Боцман едет на СВО

Производство по уголовному делу в отношении Александра Сухарева, известного в теневом мире как Боцман, приостановлено. Фигуранта выпустили из-под стражи и передали воинскому должностному лицу — теперь он военнослужащий и отправится на фронт.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 ноября, начальник пункта отбора на службу по контракту ходатайствовал об отмене меры пресечения в виде стражи и о приостановлении производства по уголовному делу, так как Сухарев заключил контракт с МО РФ и признан годным к службе. Петербургский горсуд ходатайство удовлетворил.

То, что Боцман собирается на СВО, не было секретом. «Фонтанка» писала об этом еще в июле. Именно тогда тот, кого следствие называет киллером, начал готовиться к отправке за «ленточку».

47-летний Сухарев был задержан в августе 2023 года, ему вменили семь выстрелов в директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева, который приехал на рабочую площадку на Глухарской улице. В этом убийстве следствие увидело заказ, а обвиняемый замолчал, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Признательные показания дал второй задержанный — он помогал изучать распорядок дня и привычки Алиева.

Пока следствие собирало доказательства вины Сухарева по делу об убийстве, Тосненский горсуд Ленобласти вынес ему приговор за серию разбоев. 26 октября фигурант получил 12 лет колонии.