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Общество Умер экс-солист группы «На-На»

Умер экс-солист группы «На-На»

63 656
21 комментарий

На 58-м году жизни скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом 17 ноября сообщает «Стархит» со ссылкой на его жену. «Лети, мое солнышко…» — написала она в соцсетях.

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года, учился в Гнесинке, на режиссерском факультете в ГИТИС. В годы службы в армии играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». Вернувшись в Москву, в качестве эксперимента решает поучаствовать в конкурсе, организованном Бари Алибасовым, и попадает в группу «На-На». Летом 1998 года он ушел из группы в связи с завершением контракта. Занимался музыкальной и общественной деятельностью.

В начале нулевых у артиста диагностировали онкологию, он проходил сложное лечение. В 2012 году случился рецидив. В последнее время Владимир появлялся на публике в темных очках.

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Комментарии
21
koka
1 час
Долго и упорно сражался с болезнью, был на позитиве, не унывал
ИннаСув
1 час
В школе девчонки от него торчали. Очень жаль, онкология беспощадна
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