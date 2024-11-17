Умер экс-солист группы «На-На»

На 58-м году жизни скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом 17 ноября сообщает «Стархит» со ссылкой на его жену. «Лети, мое солнышко…» — написала она в соцсетях.

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года, учился в Гнесинке, на режиссерском факультете в ГИТИС. В годы службы в армии играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт». Вернувшись в Москву, в качестве эксперимента решает поучаствовать в конкурсе, организованном Бари Алибасовым, и попадает в группу «На-На». Летом 1998 года он ушел из группы в связи с завершением контракта. Занимался музыкальной и общественной деятельностью.

В начале нулевых у артиста диагностировали онкологию, он проходил сложное лечение. В 2012 году случился рецидив. В последнее время Владимир появлялся на публике в темных очках.