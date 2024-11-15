В муниципалитете «Правобережный» подрались депутаты. По голове досталось участнику СВО

Попытка получить копию протокола голосования депутатов муниципального совета «Правобережный» закончилась в травмпункте для местных чиновников и депутатов. Причиной стала неопределенность судьбы детских площадок на улице Чудновского.
Как рассказал «Фонтанке» муниципальный депутат «Правобережного» и участник СВО Артем Леонтьев, он обнаружил, что муниципалитет собирается списать с баланса оборудование на детской площадке, которая находится в хорошем состоянии. На вопрос о том, кто принял это решение, ему сообщили, что депутаты проголосовали за него в октябре этого года. Леонтьев считает, что протокол подделали, и за это он не голосовал. Он попытался получить заверенную копию протокола, но ему предложили лишь посмотреть документ с рук.
Конфликт начался, когда депутат попытался взять документ. Леонтьев утверждает, что местные чиновники «вцепились» в него, повалили на пол — в результате он ударился головой.
На место, судя по видео, приезжала полиция. После этого участники конфликта отправились в травму. По словам Леонтьева, его самого из травмы госпитализировали в Александровскую больницу.
Глава муниципалитета Николай Беляев не смог прокомментировать ситуацию, заявив, что находится в отпуске.
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