В муниципалитете «Правобережный» подрались депутаты. По голове досталось участнику СВО

Как рассказал «Фонтанке» муниципальный депутат «Правобережного» и участник СВО Артем Леонтьев, он обнаружил, что муниципалитет собирается списать с баланса оборудование на детской площадке, которая находится в хорошем состоянии. На вопрос о том, кто принял это решение, ему сообщили, что депутаты проголосовали за него в октябре этого года. Леонтьев считает, что протокол подделали, и за это он не голосовал. Он попытался получить заверенную копию протокола, но ему предложили лишь посмотреть документ с рук.