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Общество Десять судей одновременно ушли в отставку в Ростовской области

Десять судей одновременно ушли в отставку в Ростовской области

2 003
6 комментариев

Семь председателей судов и три федеральных судьи ушли в отставку в Ростовской области — их полномочия были прекращены 15 ноября. Об этом стало известно из пресс-релиза квалификационной коллегии судей.

О причинах ухода судей в отставку не сообщается, однако ранее в регионе уже были прекращены полномочия нескольких судей, заподозренных в участии в коррупционных схемах.

15 ноября ТАСС сообщил, что у всех семи председателей судов региона прошли обыски по делу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой о взятках.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах, впрочем, сообщил, что «никто из отправленных в отставку не является подозреваемым по какому-либо уголовному делу».

В апреле 2024 года также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону, судьи в отставке Елены Коблевой. Ее и еще трех судей заподозрили в получении взятки от ростовского предпринимателя за вынесение нужного ему решения.

В сентябре 2024 года ВККС разрешила уголовное преследование экс-председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
8 минут
Станная новость. В России нет судов.
Klaustrofobik
1 час
Неужели проворовались?
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