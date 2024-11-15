На севере Петербурга построят канализационный тоннель. Это позволит избавиться от регулярных потопов на Парашютной

Водоканал Санкт-Петербурга ищет подрядчика на строительство микротоннеля в Приморском районе за 1,3 млрд рублей. Это давняя история с осушением Парашютной, где во время ливней тонут машины.

Конкурс объявлен 15 ноября. Подрядчик должен будет спроектировать и построить микротоннель диаметром от 1,6 до 2 метров от пересечения улиц Парашютной и Репищевой до шахты на пересечении Парашютной и ул. Маршала Новикова. Срок — до 31 октября 2026 года.

«Фонтанка» рассказывала, что это часть большого проекта Водоканала, который реконструирует канализацию на так называемых «уязвимых» адресах, то есть там, где во время «сверхрасчетных осадков» есть вероятность подтоплений. Участок на Парашютной как раз из таких, там регулярно возникают озера, а в последний раз автомобили там «плавали» не далее как в августе.