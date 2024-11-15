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Город На севере Петербурга построят канализационный тоннель. Это позволит избавиться от регулярных потопов на Парашютной

На севере Петербурга построят канализационный тоннель. Это позволит избавиться от регулярных потопов на Парашютной

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3 комментария

Водоканал Санкт-Петербурга ищет подрядчика на строительство микротоннеля в Приморском районе за 1,3 млрд рублей. Это давняя история с осушением Парашютной, где во время ливней тонут машины.

Конкурс объявлен 15 ноября. Подрядчик должен будет спроектировать и построить микротоннель диаметром от 1,6 до 2 метров от пересечения улиц Парашютной и Репищевой до шахты на пересечении Парашютной и ул. Маршала Новикова. Срок — до 31 октября 2026 года.

«Фонтанка» рассказывала, что это часть большого проекта Водоканала, который реконструирует канализацию на так называемых «уязвимых» адресах, то есть там, где во время «сверхрасчетных осадков» есть вероятность подтоплений. Участок на Парашютной как раз из таких, там регулярно возникают озера, а в последний раз автомобили там «плавали» не далее как в августе.

Реконструкция на Парашютной уже началась. Строительство канализации и микротоннеля там идет в два этапа: первый — от пересечения Репищевой улицы с Парашютной до улицы Маршала Новикова, второй — от Маршала Новикова до перекрестка Долгоозерной и проспекта Королева. Весь комплекс хотят завершить в 2026 году.

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Комментарии
3
282437267
40 минут
И прямо в Неву?
Ипсилон Ц
41 минута
плюс
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