Росгвардейцы в Петербурге помогли грустной девочке вернуться домой и найти отца

В небольшой драме со счастливым концом поучаствовали сотрудники Росгвардии в Красногвардейском районе Петербурга. Пока они везли домой одинокую плачущую девочку, на соседних улицах в панике ее искал отец.

Как сообщает пресс-служба управления 15 ноября, плачущего ребенка патруль увидел на Муринской дороге после шести часов вечера накануне. Девочка рассказала, что ей девять лет и плачет она, потому что папа не забрал ее после тренировки по гимнастике. Усугубляло ситуацию то, что юная гимнастка оставила дома телефон. Благо домашний адрес девочка знала, так что сотрудники благополучно доставили ее домой.

Как выяснилось, мама девочки находится на лечении в больнице, так что забота о трех детях полностью легла на плечи отца. Он забегался с двумя другими детьми и просто не успел вовремя приехать в спортшколу.

Когда росгвардейцы привезли девочку домой, отец бегал по улицам в ее поисках. Сотрудники успокоили мужчину, дождались, пока он вернется, и благополучно передали ребенка отцу.