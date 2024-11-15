Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 752мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Куда пойти на выходных
Почему все опять болеют
Дом Радио
Рейд на Апрашке
Промышленный Петербург
Подробности дела Оверчука
Алена Апина в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Росгвардейцы в Петербурге помогли грустной девочке вернуться домой и найти отца

Росгвардейцы в Петербурге помогли грустной девочке вернуться домой и найти отца

1 078
1 комментарий

В небольшой драме со счастливым концом поучаствовали сотрудники Росгвардии в Красногвардейском районе Петербурга. Пока они везли домой одинокую плачущую девочку, на соседних улицах в панике ее искал отец.

Как сообщает пресс-служба управления 15 ноября, плачущего ребенка патруль увидел на Муринской дороге после шести часов вечера накануне. Девочка рассказала, что ей девять лет и плачет она, потому что папа не забрал ее после тренировки по гимнастике. Усугубляло ситуацию то, что юная гимнастка оставила дома телефон. Благо домашний адрес девочка знала, так что сотрудники благополучно доставили ее домой.

Как выяснилось, мама девочки находится на лечении в больнице, так что забота о трех детях полностью легла на плечи отца. Он забегался с двумя другими детьми и просто не успел вовремя приехать в спортшколу.

Когда росгвардейцы привезли девочку домой, отец бегал по улицам в ее поисках. Сотрудники успокоили мужчину, дождались, пока он вернется, и благополучно передали ребенка отцу.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Рогвардия Петербург Девочка
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
aprahka
14 минут
Хорошая новость за сегодняшний день.
280920854
4 минуты
что это за школа, где ребенка отпускают в никуда? Тренера под суд по статье.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25