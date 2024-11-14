Спецпрокурор просит о приостановке апелляции по уголовным делам Трампа

Специальный прокурор Джек Смит подал прошение в федеральный апелляционный суд с целью приостановить процесс рассмотрения своей апелляции по уголовным делам избранного 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом 14 ноября сообщает ABC News.
Спецпрокурор просит остановить рассмотрение двух дел против Трампа о незаконном хранении секретных документов и вмешательстве в выборы 46-го президента США. Джек Смит объясняет свои действия результатами президентской гонки 2024 года и предстоящей инаугурацией Дональда Трампа.
«В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, один из обвиняемых по этому делу, Дональд Дж. Трамп, как ожидается, будет сертифицирован как избранный президент 6 января 2025 года и вступит в должность 20 января 2025 года», — отмечается в заявлении.
Ранее, 8 ноября, специальный прокурор Джек Смит обратился к судье с просьбой приостановить разбирательство по уголовным делам Трампа, указав, что обвинению нужно время до 2 декабря, чтобы выработать позицию по делу в связи с избранием республиканца президентом. По словам Смита, отмена графика оставшихся сроков подачи досудебных ходатайств даст команде прокуроров «время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства» — победы Трампа на выборах «и определения надлежащего курса на будущее в соответствии с политикой Министерства юстиции».
Напомним, выборы президента США прошли 5 ноября: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. При этом в отношении избранного президента вынесено всего около тридцати четырех обвинений по тяжким преступлениям. В отношении республиканца также возбуждали дело о незаконном хранении секретных документов. Речь идет о хранении экс-президентом США секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, 11 ящиков которых обнаружили в 2022 году: они хранились без должной охраны, а некоторые из них Трамп показывал журналисту во время интервью. Обвинение Дональду Трампу было предъявлено по 38 пунктам. Трамп, впрочем, отказался признать себя виновным в ненадлежащем хранении у себя секретных материалов Белого дома и препятствовании правосудию.
Впервые в истории США бывший президент страны стал обвиняемым на федеральном уровне. В 2023 году Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. The New York Times писала, что Трампа обвиняют по четырем пунктам: в сговоре с целью нарушения прав, в сговоре с целью обмана правительства, в препятствовании расследованию и в сговоре для этого. По первым двум пунктам Трампу грозит до пяти лет лишения свободы (по каждому из двух), по последним двум — до 20 лет тюрьмы.
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