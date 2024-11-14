Спецпрокурор просит о приостановке апелляции по уголовным делам Трампа

«В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, один из обвиняемых по этому делу, Дональд Дж. Трамп, как ожидается, будет сертифицирован как избранный президент 6 января 2025 года и вступит в должность 20 января 2025 года», — отмечается в заявлении.

Ранее, 8 ноября, специальный прокурор Джек Смит обратился к судье с просьбой приостановить разбирательство по уголовным делам Трампа, указав, что обвинению нужно время до 2 декабря, чтобы выработать позицию по делу в связи с избранием республиканца президентом. По словам Смита, отмена графика оставшихся сроков подачи досудебных ходатайств даст команде прокуроров «время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства» — победы Трампа на выборах «и определения надлежащего курса на будущее в соответствии с политикой Министерства юстиции».

Напомним, выборы президента США прошли 5 ноября: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. При этом в отношении избранного президента вынесено всего около тридцати четырех обвинений по тяжким преступлениям. В отношении республиканца также возбуждали дело о незаконном хранении секретных документов. Речь идет о хранении экс-президентом США секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, 11 ящиков которых обнаружили в 2022 году: они хранились без должной охраны, а некоторые из них Трамп показывал журналисту во время интервью. Обвинение Дональду Трампу было предъявлено по 38 пунктам. Трамп, впрочем, отказался признать себя виновным в ненадлежащем хранении у себя секретных материалов Белого дома и препятствовании правосудию.