Специальный прокурор Джек Смит добивается приостановки уголовного дела Трампа для оценки «беспрецедентных обстоятельств»

Специальный прокурор Джек Смит в пятницу, 8 ноября, обратился к судье с просьбой приостановить разбирательство по делу о вмешательстве в выборы в отношении избранного президента Дональда Трампа, что является признаком ожидаемого завершения дела. Об этом сообщает CNBC.

Смит попросил судью в вашингтонском деле против Трампа отменить все сроки подготовки ответов на процессуальные ходатайства сторон, указав, что обвинению нужно время, чтобы выработать позицию по делу в связи с избранием Трампа президентом. Прокурор отметил, что такая позиция будет выработана обвинением до 2 декабря.

По словам Смита, отмена графика оставшихся сроков подачи досудебных ходатайств даст команде прокуроров «время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства» — победы Трампа на выборах «и определения надлежащего курса на будущее в соответствии с политикой Министерства юстиции».

Трамп уже заявил, что планирует уволить Смита и, как ожидается, заставит Министерство юстиции прекратить судебное преследование. А политика Министерства юстиции фактически запрещает ведомству преследовать президента, пока он находится у власти.