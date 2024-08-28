Дональду Трампу снова предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в выборы

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу повторно были предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в выборы. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе федерального суда округа Колумбия.

Новое заключение вынесло жюри присяжных. В нем 45-му президенту США предъявлены те же обвинения по четырем пунктам, что и прежде: «сговор с целью обмана США», «сговор против прав американских граждан», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

ТАСС отмечает, что из сократившегося с 42 до 36 страниц дела убрали только обсуждения Трампа с сотрудниками Министерства юстиции США информации о будто бы имевших место фальсификациях на выборах. Фактически Трампу инкриминируется попытка сохранения власти незаконным путем после поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из этих преступлений составляет 20 лет лишения свободы.



В суд новое обвинительное заключение направил аппарат специального прокурора США Джека Смита.



По словам Смита, документ передан «новому большому жюри, ранее не заслушивавшему сведения об уликах по делу», а заключение составлено в свете постановления Верховного суда США, по которому у Трампа есть частичный иммунитет против юридического преследования.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social в свойственной ему манере назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия «попыткой вмешаться в выборы», которая должна «отвлечь внимание американского народа от катастроф, которые Камала Харрис навлекла на нашу страну: нарушения границы, преступность среди мигрантов, безудержная инфляция, угроза Третьей мировой войны и многое другое...».