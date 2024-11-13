Ленобласть планирует выпускать до 100 тонн раков в год

В Ленинградской области планируют выпускать до 100 тонн раков в год: об этом 13 ноября сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на информацию Олега Малащенко, зампредседателя областного правительства и председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

По словам Малащенко, в Приозерском районе будет реализоваться инвестиционный проект под названием «Петровские фермы». В рамках проекта в экологически чистой закрытой системе замкнутого водоснабжения и будут выращивать раков.

Источник: Телеграм-канал «Админка Ленобласти»







Всего за 10 лет планируется построить 8 ангаров по 4 тысячи квадратных метров водной площади каждый. Объем инвестиций оценивается в 1,2 миллиарда рублей.