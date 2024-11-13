Reuters: в США проверяют российских клиентов Credit Suisse, перешедших к банку UBS

США проводят расследование в отношении российских клиентов, которых швейцарский банк UBS принял после покупки Credit Suisse. Об этом 13 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) отправило швейцарскому банку UBS запрос в рамках текущего расследования. По словам анонимного источника из числа официальных лиц США, у представителей банка и OFAC уже состоялись переговоры. Тем не менее ни в UBS, ни в подразделении минфина Соединенных Штатов не подтвердили эту информацию.

Как передает Reuters, расследование в отношении банка связано с российскими клиентами бывшего Credit Suisse, которые перешли под управление UBS. Credit Suisse прекратил свою деятельность в марте 2023 года после серии скандалов, включая случаи шпионажа и отмывание денег, связанных с наркоторговлей. Один из источников сообщил, что UBS предпринимает меры для минимизации возможных последствий запросов со стороны управления по контролю за иностранными активами США, выводя из эксплуатации сомнительные средства, чтобы избежать потенциального штрафа.

Швейцарские регуляторы тщательно анализируют работу UBS с клиентами Credit Suisse, а также его политику в области противодействия отмыванию денег, так как существует обеспокоенность тем, что банк может принять на себя обслуживание «рискованных» клиентов. Под руководством генерального директора Серджио Эрмотти банк проводит ревизию финансовой отчетности Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, включая те, что связаны с Россией, отметил один из источников агентства.

К настоящему моменту неизвестно точное количество средств российского происхождения, которые могут находиться в UBS. В 2022 году руководитель Credit Suisse сообщал, что около 4 % активов, находящихся под управлением банка, принадлежали российским клиентам, что составляло приблизительно 35 миллиардов долларов.

Напомним, в 2023 году Credit Suisse оказался в сложной финансовой ситуации. Акции швейцарского банка Credit Suisse подешевели более чем на 30 % и достигли рекордного минимума после отказа его крупнейшего акционера, Нацбанка Саудовской Аравии, вливать в него новые средства для поддержания работы. Центральный банк Швейцарии попытался поддержать его ликвидность, однако эта мера лишь приостановила падение. В результате банк UBS купил Credit Suisse. Решение о продаже было принято для предотвращения негативных процессов в глобальном банковском секторе, отмечали власти Швейцарии.