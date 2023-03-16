Credit Suisse займет у Центробанка Швейцарии до 53,7 миллиарда долларов

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у Центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США) для поддержки ликвидности.
«Эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse, в то время как Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и более ориентированного банка, построенного вокруг потребностей клиентов», — приводит сообщение банка
ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.
Главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием. На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на
Ранее рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз для американской банковской системы со «стабильного» на «негативный». Соответствующее решение последовало за «стремительным ухудшением операционной среды» после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank.