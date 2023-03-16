Credit Suisse займет у Центробанка Швейцарии до 53,7 миллиарда долларов

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у Центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США) для поддержки ликвидности.

«Эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов Credit Suisse, в то время как Credit Suisse предпринимает необходимые шаги для создания более простого и более ориентированного банка, построенного вокруг потребностей клиентов», — приводит сообщение банка 15 марта РИА Новости.

ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.