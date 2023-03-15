Акции швейцарского банка Credit Suisse упали до рекордного минимума и потянули за собой других

Акции швейцарского банка Credit Suisse подешевели более чем на 30% и достигли рекордного минимума после отказа его крупнейшего акционера, Нацбанка Саудовской Аравии, вливать в него новые средства для поддержания работы. Об этом 15 марта сообщает Bloomberg.



Стоимость ценных бумаг банка в моменте опускалась до 1,56 франка, что на 30,3% ниже уровня закрытия торгов 14 марта. Позже акции отыграли падение. Они закончили торги на отметке 1,7 франка, падение сократилось до 24,3%.

Бумаги резко подешевели на фоне отказа крупнейшего акционера Credit Suisse увеличивать в нем долю и вкладывать новые средства. Председатель Нацбанка Саудовской Аравии Аммар аль-Худайри заявил, что этого не будет «абсолютно точно» по нескольким причинам. Регулятор купил 9,9% акций швейцарского банка в конце 2022 года за 1,4 млрд франков. За последние месяцы они подешевели на треть. Увеличивать долю Нацбанк не может, потому что она превысит 10%, а это чревато регуляторными сложностями.