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    Акции швейцарского банка Credit Suisse упали до рекордного минимума и потянули за собой других

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    Акции швейцарского банка Credit Suisse подешевели более чем на 30% и достигли рекордного минимума после отказа его крупнейшего акционера, Нацбанка Саудовской Аравии, вливать в него новые средства для поддержания работы. Об этом 15 марта сообщает Bloomberg.

    Стоимость ценных бумаг банка в моменте опускалась до 1,56 франка, что на 30,3% ниже уровня закрытия торгов 14 марта. Позже акции отыграли падение. Они закончили торги на отметке 1,7 франка, падение сократилось до 24,3%.

    Бумаги резко подешевели на фоне отказа крупнейшего акционера Credit Suisse увеличивать в нем долю и вкладывать новые средства. Председатель Нацбанка Саудовской Аравии Аммар аль-Худайри заявил, что этого не будет «абсолютно точно» по нескольким причинам. Регулятор купил 9,9% акций швейцарского банка в конце 2022 года за 1,4 млрд франков. За последние месяцы они подешевели на треть. Увеличивать долю Нацбанк не может, потому что она превысит 10%, а это чревато регуляторными сложностями.

    До этого инвесторам не понравилась отчетность банка за 2022 год, которую он с задержкой опубликовал накануне. В ней говорится, что доходы организации снижаются, а операционные затраты растут. Кроме того, Credit Suisse обнаружил «существенные недостатки» в отчетности, которые могут привести к «искажениям» финансовых результатов, а также подтвердил значительный отток средств клиентов.

    Вслед за Credit Suisse стали падать акции европейских и даже американских банков. За день акции Societe Generale упали более чем на 12%, BNP Paribas — на 10,5%, Deutsche Bank — на 9,3%, Commerzbank — на 8,8%.

    В Америке торги еще продолжаются. Бумаги J.P. Morgan и Goldman Sachs дешевеют более чем на 5%, Citigroup — почти на 6%.

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