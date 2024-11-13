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Происшествия Врачи спасают девочку после ДТП под Петербургом. В полиции показали его последствия

Врачи спасают девочку после ДТП под Петербургом. В полиции показали его последствия

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9 комментариев
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Попытка перейти дорогу в Гатчинском районе Ленобласти закончилась в реанимации для 10-летней девочки. По данным полиции, она не дошла до пешеходного перехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 ноября, ребёнок попал под колёса «Лады Весты» на 5-м километре дороги Красное Село — Гатчина накануне около пяти часов вечера. По данным ведомства, девочка переходила проезжую часть без взрослых и в неположенном месте.

Судя по опубликованным фото, пешеходный переход был неподалёку.

По данным «Фонтанки», пострадала 10-летняя жительница посёлка Тайцы. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики поместили её в реанимацию.

За рулём «Лады» сидел 44-летний петербуржец. В этом году ему пришлось оплачивать четыре штрафа: за проезд на красный, непредоставление преимущества и дважды — за превышение скорости.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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Комментарии
9
Гость
3 часа
Пешеходы помните! Ночью вы машину видите за 5 км (по фарам), а вот водитель вас видит за 100 метров, 150 максимум даже при наличии у вас катафотов.
280303529
2 часа
Наезд-то скорее всего на ПП произошел, но в материалах пока объяснения только горе-водителя.
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