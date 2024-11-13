Врачи спасают девочку после ДТП под Петербургом. В полиции показали его последствия

Попытка перейти дорогу в Гатчинском районе Ленобласти закончилась в реанимации для 10-летней девочки. По данным полиции, она не дошла до пешеходного перехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 ноября, ребёнок попал под колёса «Лады Весты» на 5-м километре дороги Красное Село — Гатчина накануне около пяти часов вечера. По данным ведомства, девочка переходила проезжую часть без взрослых и в неположенном месте.

По данным «Фонтанки», пострадала 10-летняя жительница посёлка Тайцы. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Медики поместили её в реанимацию.

За рулём «Лады» сидел 44-летний петербуржец. В этом году ему пришлось оплачивать четыре штрафа: за проезд на красный, непредоставление преимущества и дважды — за превышение скорости.