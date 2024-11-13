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Общество База противоракетной обороны НАТО открывается в Польше вблизи российских границ

База противоракетной обороны НАТО открывается в Польше вблизи российских границ

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Американская база противоракетной обороны (ПРО) НАТО открывается в польском Редзиково в среду, 13 ноября. Посёлок находится в 165 км от границы с Россией. Об этом сообщает польское СМИ Forsal.pl.

Противоракетная база предназначена для того, чтобы защищать США и их союзников в Европе от ударов баллистических ракет, особенно из Ирана, уточняет Forsal.pl. При этом американская сторона заявляла, что, несмотря на расположение вблизи российских границ, база в Редзиково не способна ослабить военно-стратегический потенциал РФ.

В открытии объекта будут участвовать президент Польши Анджей Дуда, вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, а также представители Североатлантического альянса.

Как отмечает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, переговоры по размещению ПРО на территории страны были непростыми, но завершились выгодным для республики соглашением.

«Прошло некоторое время, но эта конструкция доказывает геостратегическую состоятельность США», — пишет Сикорский в соцсетях.

Глава МИД добавил, что это первая постоянная база вооруженных сил США в Польше.

Напомним, первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково.

Ранее главы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за расширение системы противоракетной обороны (ПРО) трех стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его словам, в установках ПРО в Румынии могут быть размещены ударные комплексы.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
1 минута
Давай, Дмитрий Анатольевич! Расскажи нам про поляков всю правду! И про будущее этой базы расскажи поподробнее!
Гость
1 минута
ну ната, ну дает! планировала нападать, а сама еле еле через три года начинает только что-то делать! ну тупые америкосы одним словом!
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