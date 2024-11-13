База противоракетной обороны НАТО открывается в Польше вблизи российских границ

Американская база противоракетной обороны (ПРО) НАТО открывается в польском Редзиково в среду, 13 ноября. Посёлок находится в 165 км от границы с Россией. Об этом сообщает польское СМИ Forsal.pl.

Противоракетная база предназначена для того, чтобы защищать США и их союзников в Европе от ударов баллистических ракет, особенно из Ирана, уточняет Forsal.pl. При этом американская сторона заявляла, что, несмотря на расположение вблизи российских границ, база в Редзиково не способна ослабить военно-стратегический потенциал РФ.

В открытии объекта будут участвовать президент Польши Анджей Дуда, вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, а также представители Североатлантического альянса.

Как отмечает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, переговоры по размещению ПРО на территории страны были непростыми, но завершились выгодным для республики соглашением.

Напомним, первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково.

Ранее главы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за расширение системы противоракетной обороны (ПРО) трех стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на введение в строй системы ПРО США в Румынии. По его словам, в установках ПРО в Румынии могут быть размещены ударные комплексы.