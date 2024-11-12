Жителям приграничных районов Курской области выплатят от 20 до 40 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом 12 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в регионе с рабочей поездкой, пишет ТАСС.

«Мы сегодня сказали, что обязательно договоры аренды будем оформлять, деньги обязательно будем платить. Причем мы договорились, что будем предлагать платить по 20 тысяч тем, у кого семья либо неполная, либо до трех детей, и по 40 тысяч тем, у кого многодетные семьи», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, на встрече с жителями Суджанского района вице-премьер РФ поднял тему жилищных сертификатов. Их, по словам Хуснуллина, в первую очередь получат многодетные семьи, пенсионеры и участники СВО.

Ранее в разговоре с «Фонтанкой» жители приграничных районов Курской области рассказывали, что стоимость аренды квартиры в Курске для них почти неподъемная. Цены на арендное жилье доходят до 35 тысяч рублей, а оклады, которые получают местные, в среднем составляют 3-5 тысяч рублей. Подробнее о том, что происходит с жителями Курской области, которые бежали от украинской армии, можно прочитать в нашем материале.