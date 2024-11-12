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Общество Жителям приграничных районов Курской области выплатят от 20 до 40 тысяч рублей на аренду жилья

Жителям приграничных районов Курской области выплатят от 20 до 40 тысяч рублей на аренду жилья

970
4 комментария

Жителям приграничных районов Курской области выплатят от 20 до 40 тысяч рублей на аренду жилья. Об этом 12 ноября сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в регионе с рабочей поездкой, пишет ТАСС.

«Мы сегодня сказали, что обязательно договоры аренды будем оформлять, деньги обязательно будем платить. Причем мы договорились, что будем предлагать платить по 20 тысяч тем, у кого семья либо неполная, либо до трех детей, и по 40 тысяч тем, у кого многодетные семьи», — сказал Хуснуллин.

Кроме того, на встрече с жителями Суджанского района вице-премьер РФ поднял тему жилищных сертификатов. Их, по словам Хуснуллина, в первую очередь получат многодетные семьи, пенсионеры и участники СВО. 

Ранее в разговоре с «Фонтанкой» жители приграничных районов Курской области рассказывали, что стоимость аренды квартиры в Курске для них почти неподъемная. Цены на арендное жилье доходят до 35 тысяч рублей, а оклады, которые получают местные, в среднем составляют 3-5 тысяч рублей. Подробнее о том, что происходит с жителями Курской области, которые бежали от украинской армии, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
5
280274738
25 минут
смешно
Slava_Rossii2
2 минуты
За 20тыс. в Курске можно только двушку взять с советским ремонтом и в доме без лифта. Сам этот Хуснуллин хотел бы так пожить?
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