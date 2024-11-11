Ледяные иголочки покрыли деревья в Павловске. На фото — зимняя сказка

Идеальное зимнее утро выдалось 11 ноября в некоторых местах Петербурга и Ленинградской области. Были и мороз, и солнце. Читательница «Фонтанки» делится очень красивыми фотографиями, сделанными сегодня на рассвете в Павловске.
В Петербурге благодаря антициклону тоже было ясно и морозно, но без инея. Сейчас уже небо затянули облака и начало теплеть. Температура будет повышаться и в ближайшие дни. Подробный прогноз на каждый день недели читайте на «Фонтанке».
Ещё одно любопытное природное явление, типичное для зимы, заметили на днях в лесах под Петербургом — волосатый лёд, растущий на деревьях.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.