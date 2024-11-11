Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

вос.

 773мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Новый глава комздрава
История кругосветки
Дом Радио
Погода на неделю
Два дня с полицией
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Суд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане, который высказывался об убийстве русских

Суд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане, который высказывался об убийстве русских

2 613
14 комментариев

Московский городской суд отменил приговор по делу экс-посла Украины в Республике Казахстан, которого ранее осудили за возбуждение ненависти и вражды после слов о русских. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС.

26 августа этого года Басманный суд столицы признал Петра Врублевского виновным в разжигании ненависти и вражды после заявления об убийстве представителей русской национальности и заочно приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Тем не менее, как передает ТАСС, приговор в отношении Врублевского был отменен, а материалы дела передали обратно в Басманный суд для повторного рассмотрения уже другим составом.

Напомним, в августе появилось интервью Врублевского с казахстанским блогером Диасом Кузаировым, в котором дипломат заявил, что украинская сторона старается убить как можно больше русских сейчас, чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев. После такого высказывания МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным, а СК РФ инициировал проверку заявления Врублевского. В октябре чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане с 2020 года Петр Врублевский был освобожден от занимаемой должности указом украинского президента Владимира Зеленского.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Украина Украинский конфликт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Klaustrofobik
3 часа
"Победа" всё ближе.
гастарбайтер
3 часа
А что не так он сказал? Не призывал, не оскорблял, не обзывал, как это любит делать российский МИД...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05