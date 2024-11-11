Суд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане, который высказывался об убийстве русских

Московский городской суд отменил приговор по делу экс-посла Украины в Республике Казахстан, которого ранее осудили за возбуждение ненависти и вражды после слов о русских. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС .

26 августа этого года Басманный суд столицы признал Петра Врублевского виновным в разжигании ненависти и вражды после заявления об убийстве представителей русской национальности и заочно приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Тем не менее, как передает ТАСС, приговор в отношении Врублевского был отменен, а материалы дела передали обратно в Басманный суд для повторного рассмотрения уже другим составом.

Напомним, в августе появилось интервью Врублевского с казахстанским блогером Диасом Кузаировым, в котором дипломат заявил, что украинская сторона старается убить как можно больше русских сейчас, чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев. После такого высказывания МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным, а СК РФ инициировал проверку заявления Врублевского. В октябре чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане с 2020 года Петр Врублевский был освобожден от занимаемой должности указом украинского президента Владимира Зеленского.